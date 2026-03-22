La décision récente prise par la Confédération africaine de football (CAF) a déclenché une vive réaction dans le monde du football continental. Sur les ondes de RFI, Youssouf Mulumbu, ancien capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo, a exprimé sans détour son désarroi et sa colère face à la manière dont la situation a été gérée.

Pour le vétéran des pelouses, l’incident dépasse le simple cadre sportif et porte un coup sérieux à l’image de l’Afrique dans le paysage international. Il juge que la gouvernance actuelle semble éloignée des réalités du terrain, creusant un fossé entre décideurs et acteurs du jeu.

Mulumbu a également pointé du doigt des influences jugées excessives au sein des organes dirigeants, en citant en particulier le rôle du Maroc, qu’il accuse d’avoir contribué à envenimer les choses et d’alimenter des suspicions de favoritisme. Selon lui, ce mélange de politique et de football nourrit des interprétations selon lesquelles certains résultats seraient recherchés plus que mérités.

Revendications pour une gouvernance plus proche des joueurs

Face à ce climat de défiance, l’ancien milieu demande une refonte des pratiques décisionnelles au sein de la CAF. Il milite pour un recentrage des choix autour des intérêts du jeu plutôt que des calculs institutionnels, estimant que l’expérience des anciens professionnels ferait gagner en crédibilité et en justice aux compétitions.

Concrètement, Mulumbu réclame davantage de places pour les ex-joueurs dans les instances dirigeantes afin que les décisions tiennent compte de la réalité sportive. Selon lui, placer des personnes ayant connu le terrain dans les bureaux renforcerait la transparence et permettrait de réconcilier supporters, joueurs et administration.

La controverse relance ainsi le débat sur la place des sportifs dans la gouvernance du football africain et sur les moyens de restaurer la confiance. Les propositions de Mulumbu illustrent une demande croissante pour que la voix des acteurs de terrain pèse davantage dans l’avenir des compétitions continentales.