Football – RDC : Yoane Wissa, renaissance attendue en sélection

Yoane Wissa a disparu des radars après avoir été l’un des visages marquants des Léopards. Auteur d’une performance remarquable lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, il avait porté la République démocratique du Congo jusqu’aux demi-finales, offrant vitesse, percussion et un sens du but qui avaient dynamisé l’équipe. Un an plus tard, l’ailier congolais traverse une période délicate qui préoccupe autant son club qu’un large public national.

Soulevée par beaucoup d’espoir, sa progression semblait naturelle après ses succès avec Brentford durant la saison 2024. Mais le transfert à Newcastle, l’été dernier, n’a pas apporté la continuité espérée : des pépins physiques répétés ont freiné son élan, l’éloignant des terrains et fragilisant sa confiance.

Ses longues absences ont eu des répercussions directes sur la sélection congolaise. Privé de la CAN Maroc 2025 en raison de ses problèmes physiques, le natif de la RDC a laissé un manque criant dans l’animation offensive, notamment en termes d’impact sur les défenses adverses et de capacité à créer des décalages rapides.

Retour progressif mais insuffisant

Le redémarrage semblait amorcé lorsqu’il a trouvé le chemin des filets dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, suscitant une lueur d’espoir. Cependant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : très peu de minutes jouées, un seul but inscrit et des difficultés à enchaîner les rencontres en compétition. Sa récente entrée à la pause lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Manchester City n’a pas changé le sort du match, Newcastle quittant la compétition.

À l’approche des barrages intercontinentaux programmés en mars, la condition physique de Wissa est devenue un casse-tête pour le sélectionneur Sébastien Desabre. L’incertitude plane sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau à temps pour cet enjeu crucial.

Face à cette situation, le staff congolais se voit obligé de préparer des alternatives. Identifier un ailier pouvant assurer la relève, au moins temporairement, s’impose comme une priorité tactique afin d’éviter que l’absence éventuelle de Wissa n’affecte davantage les ambitions des Léopards.

Malgré le talent évident du joueur, sa trajectoire rappelle combien la carrière d’un footballeur peut être mise à l’épreuve par les blessures, l’adaptation à un nouvel environnement et la pression liée aux attentes internationales.