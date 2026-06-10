Religion: Ferveur et émotion à Cotonou pour le retour des premiers pèlerins béninois du Hadj 2026

Le soulagement et la dévotion se lisent sur les visages à l’aéroport international de Cotonou. Après quelques semaines passées en Arabie Saoudite, les fidèles musulmans béninois ont commencé à fouler le sol national.

Les tout premiers pèlerins ont été accueillis avec une vive émotion le samedi 6 juin 2026 par leurs familles respectives, donnant lieu à des scènes de retrouvailles chaleureuses empreintes de ferveur religieuse et de profonde communion spirituelle après l’accomplissement du cinquième pilier de l’Islam.

​Au micro des médias locaux, les nouveaux El-hadj n’ont pas caché leur gratitude pour ce voyage de purification spirituelle, saluant notamment la patience et la tolérance requises par ce pilier de la foi. Les témoignages s’accordent sur l’excellence des conditions de séjour en Terre Sainte. El-hadj Soumanou Karimou Djibril a souligné la qualité remarquable de l’accueil réservé au contingent béninois, précisant que les commodités d’hébergement et l’aménagement des tentes sur place distinguaient nettement le Bénin d’autres pays de la sous-région.

​Au total, ce sont 2 242 pèlerins béninois qui ont pris part à l’édition 2026 du Hadj, dont le convoyage initial vers l’Arabie Saoudite s’était déroulé entre le 11 et le 16 mai 2026.

Ce voyage d’envergure a été rigoureusement supervisé par les autorités gouvernementales à travers l’Agence pour la gestion de la logistique des officiels et l’Agence nationale de l’aviation civile du Bénin. Cette synergie institutionnelle a permis de garantir une standardisation optimale de la prise en charge, allant de la qualité des repas adaptés à la gestion fluide des bagages au retour.

L’arrivée progressive des autres vols programmés dans les prochains jours continuera de ramener le reste de la communauté au bercail.