Football: le nouveau sélectionneur du Burkina Faso ne sera pas burkinabè

La Fédération burkinabè de football (FBF) s’apprête, dans les prochains jours, à révéler l’identité du futur sélectionneur des Etalons. Sur une liste initiale comptant 82 postulants, seuls six ont finalement été retenus pour participer aux phases d’entretien finales.

Dans un communiqué, la FBF a détaillé le déroulé de la présélection expliquant qu’après avoir écarté les candidatures en double et celles de dossiers incomplets, 67 dossiers ont été jugés recevables. Un examen plus poussé a ensuite réduit ce contingent à 28 candidatures, amenées à poursuivre le processus.

Le dernier tri a tenu compte de plusieurs éléments déterminants — qualité technique, expérience professionnelle, projet de développement et compréhension du contexte footballistique burkinabè — pour aboutir à la liste des six candidats conviés aux entretiens, indique le même communiqué.

Orientation vers un technicien étranger et complément local

Selon des informations d’Africa Top Sports, les dirigeants de la FBF pencheraient pour un entraîneur venu de l’étranger plutôt que pour un technicien local. L’argument avancé est qu’un coach expatrié, dépourvu d’attaches communautaires ou de pressions claniques, serait en mesure d’opérer des choix de sélection perçus comme plus neutres.

La source précise par ailleurs que la piste d’un staff mixte est envisagée : un entraîneur principal étranger avec un adjoint burkinabè pour assurer le lien avec le terrain. Les entretiens et la décision finale devraient intervenir sous peu.