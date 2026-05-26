Finale Ligue des champions, Arsenal: Declan Rice dévoile la clé pour battre le PSG

À quelques jours de la finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Declan Rice a insisté sur l’importance de l’état d’esprit et de l’intensité pour permettre à Arsenal de décrocher le titre européen. Le milieu anglais estime que les Gunners devront évoluer « au sommet de leur forme » pour faire tomber le champion en titre.

Le milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, a évoqué les clés qui pourraient permettre aux Gunners de faire tomber le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Arsenal et le PSG s’affronteront samedi à la Puskás Aréna de Budapest pour tenter de décrocher le trophée le plus prestigieux du football européen. Les Londoniens ont validé leur billet pour la finale après avoir éliminé l’Atlético de Madrid, tandis que le club parisien est venu à bout du Bayern Munich.

Interrogé par le site officiel de l’UEFA, Rice a insisté sur la nécessité pour Arsenal d’évoluer à son meilleur niveau face aux champions d’Europe en titre. « Le PSG est une très bonne équipe. Nous les avons affrontés en aller-retour la saison dernière. La qualification aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, alors maintenant, que le meilleur gagne », a confié l’international anglais. Le milieu des Gunners estime que l’aspect mental sera déterminant dans ce rendez-vous majeur : « Il faut être au sommet de sa forme pour battre le PSG. Il faut avoir cette rage dès le coup d’envoi, cette conviction profonde que nous allons gagner cette finale. » Avant de conclure : « C’est la plus grande compétition du football. Une finale de Ligue des champions, il n’y a rien de plus grand. »





