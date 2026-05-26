Bénin: des émissaires de la CEDEAO reçus au palais de la Marina

Le président béninois Romuald Wadagni a accordé, lundi 25 mai 2026 au Palais de la Marina, sa première audience post-investiture à une délégation de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Conduite par le président de la commission de l’organisation, le Gambien Dr. Omar Alieu Touray, qu’accompagnait le représentant résident au Bénin, Amadou Diongue, cette rencontre officielle s’est tenue au lendemain de la prise de fonction du nouveau chef de l’État, marquant une volonté d’acter immédiatement les orientations diplomatiques du prochain septennat.

​L’institution sous-régionale a rapidement qualifié cette démarche d’illustration de l’engagement renouvelé du Bénin à poursuivre les efforts d’intégration dans l’espace communautaire. Cette visite s’inscrit dans un agenda diplomatique particulièrement dense pour le nouveau pouvoir de Cotonou, qui avait déjà acté des contacts bilatéraux la veille, le 24 mai, avec la réception du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.

​Intégration régionale et stabilisation

Lors des échanges, Romuald Wadagni a réitéré les axes majeurs de sa politique étrangère, insistant sur le fait que le Bénin continuerait d’agir pour la stabilité, le dialogue et le respect mutuel au sein de la sous-région.

Face aux émissaires de la CEDEAO, le président béninois a mis l’accent sur l’approfondissement de la coopération régionale comme pilier de son mandat, dans un contexte ouest-africain toujours marqué par des mutations politiques complexes.

​Ce message de fraternité et de coopération, adressé directement aux pays voisins, pose les jalons de la doctrine Wadagni vis-à-vis des partenaires de la sous-région, alors que les enjeux liés à la sécurité transfrontalière et à la fluidité des échanges économiques restent prioritaires pour les équilibres du pays.