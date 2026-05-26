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Bénin

Bénin : voici la liste des 34 membres du nouveau Conseil supérieur pour la réunification de l’Église du Christianisme Céleste

Par deux décrets signés le 13 mai 2026, le président Patrice Talon a créée le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions et en désigne les membres. Ce nouvel organe succède au Conseil supérieur de transition et a pour mission de concrétiser l’unité de l’Église du Christianisme Céleste.

Soussouni D.
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Bénin : voici la liste des 34 membres du nouveau Conseil supérieur pour la réunification de l’Église du Christianisme Céleste
Talon, Wadagni et les membres du CST, @Présidence du Bénin
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Le président Patrice Talon a signé, le 13 mai 2026, deux décrets officialisant la création du Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions et la composition de ses membres.

Ce conseil, issu des recommandations du rapport final remis au chef de l’État par le Conseil supérieur de transition, est chargé de travailler à la réalisation de l’unité de l’Église. Il dispose d’un bureau exécutif et d’un secrétariat administratif pour mener à bien ses missions. Son mandat prendra fin une fois les organes supérieurs unifiés de l’Église mis en place.

Bertin Bada est désigné coordonnateur général du conseil. Selon le décret n° 2026-311 du 13 mai 2026, il pourra faire appel à toute personne susceptible de contribuer à la réussite de sa mission.

Voici la liste complète des 34 membres

  1. ACKAH Kouamé Justin
  2. AMOUSSOU André
  3. BADA Bertin
  4. CHABI Rodrigue
  5. KOKOYE Senou Jean
  6. MIDODJI Komlan
  7. SARASSORO Hyacinthe
  8. SOUMAHO Gabriel
  9. ZANNOU Marcellin
  10. ADETONAH Théodule Ricardo
  11. AKERELE Henry Omileniyan
  12. OJOGBEDE J. Oladele
  13. ADEBAYO Lawrence Adetunji
  14. ADJAKA Michel
  15. AGOSSOU Denis
  16. ASEBIOMO Pepe Emmanuel
  17. BELLOW Adetola
  18. BIAOU Alexandre
  19. COLE Adeyemi
  20. DJOSSOU Ariane Ep. SEGLA
  21. ELEME Samuel
  22. GOME Hilaire
  23. GRIVALLIERS Serge
  24. HOUNGBEDJI Sèwanoudé Honoré
  25. HOUNKPATIN Honorat
  26. LOKO Djima Crépin
  27. OSHOFFA Edith
  28. OCHOFFA Théophile
  29. OJOGBEDE Joseph Oladele
  30. OPANUGA Obafemi
  31. OYEGOKE Ayodele
  32. OZOUANY Guy Roger
  33. TAHET Noël Etienne Pierre
  34. TIN Richard

Ce conseil marque une étape concrète vers la réunification de l’Église du Christianisme Céleste.

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