Face à la Nation : les propositions de Wadagni sur la sécurité, la défense et la cohésion nationale

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les questions de sécurité, de défense et de cohésion nationale occupent une place centrale dans le discours des candidats. À travers une adresse à la Nation, le candidat Romuald Wadagni a présenté les grandes orientations de son projet dans ces domaines stratégiques.

Dans son intervention, le candidat a rappelé que, depuis près de deux décennies, la sous-région ouest-africaine fait face à une menace terroriste croissante. Les attaques, de plus en plus fréquentes dans certains pays voisins, affectent non seulement la sécurité des populations, mais aussi l’intégrité territoriale, l’économie et les activités agricoles.

À cela s’ajoute un contexte mondial marqué par la multiplication des foyers de tension et des conflits, contribuant à une incertitude économique globale et à une dégradation du pouvoir d’achat. Dans ce climat, le Bénin doit, selon lui, préserver son statut de « havre de paix » tout en renforçant ses capacités de réponse face aux menaces.

Le candidat a salué la résilience du Bénin face aux attaques enregistrées ces dernières années. Il a mis en avant les efforts déjà consentis par les autorités, notamment :

le recrutement massif de policiers et de militaires ;

l’ouverture de nombreux commissariats pour rapprocher les forces de sécurité des populations ;

le déploiement de dispositifs spécifiques dans les zones frontalières sous menace ;

la mise en place de systèmes de surveillance maritime, ayant contribué à faire reculer les actes de piraterie.

Ces actions, selon lui, ont permis de maintenir un niveau de sécurité globalement satisfaisant et de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Trois axes majeurs pour renforcer la sécurité nationale

Dans la continuité de ces acquis, le projet de société porté par Romuald Wadagni repose sur trois piliers principaux.

1. Promouvoir le patriotisme à travers un engagement civique national

Le premier axe vise la création d’un programme d’engagement civique national. L’objectif est de renforcer le sentiment patriotique, en particulier chez les jeunes, afin de former une génération de citoyens responsables et impliqués dans la vie de la Nation.

2. Moderniser et professionnaliser les forces de défense et de sécurité

Le deuxième axe concerne le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Cela passe par :

l’acquisition d’équipements modernes (véhicules blindés, drones, équipements de protection individuelle) ;

le déploiement accru de systèmes de vidéosurveillance ;

la poursuite des recrutements ;

la formation et la professionnalisation des personnels.

L’ambition affichée est de doter le Bénin d’outils adaptés aux nouvelles formes de menaces, notamment asymétriques.

3. Stabiliser et développer les zones à risque

Enfin, le troisième pilier prévoit la mise en œuvre d’un programme de stabilisation et de développement des zones exposées aux risques sécuritaires. Ce volet inclut également le renforcement de la participation citoyenne à la coproduction de la sécurité.

Une attention particulière sera accordée à la gestion des conflits communautaires, notamment entre agriculteurs et éleveurs, souvent sources de tensions locales.

Au-delà des mesures techniques, Romuald Wadagni insiste sur un principe fondamental : l’unité nationale. Celle-ci doit, selon lui, être consolidée par le dialogue social et une gouvernance inclusive.

Dans un contexte régional instable, le candidat considère que la cohésion interne constitue la première ligne de défense du pays.