Fabio Capello: « Ronaldo Nazario, le meilleur joueur que j’ai jamais entraîné »
Ancien coach du Real Madrid, Fabio Capello a rendu un hommage appuyé à Ronaldo Nazário, qu’il considère comme le plus grand talent qu’il ait dirigé, malgré une collaboration parfois houleuse au sein du club madrilène.
Fabio Capello, ancien sélectionneur de l’Angleterre, a livré un témoignage marquant sur l’un des plus grands talents qu’il ait côtoyés sur un banc de touche. Pour l’entraîneur italien, aucun doute : Ronaldo Nazário demeure le meilleur joueur qu’il ait jamais dirigé au cours de sa carrière.
Les deux hommes ont collaboré au Real Madrid, où le technicien transalpin a pu mesurer de près l’ampleur du génie du Brésilien, aujourd’hui retraité des terrains depuis plusieurs années. Dans un entretien accordé à Marca, relayé par MadridXtra, Capello est revenu sans détour sur cette période contrastée.
« Le meilleur footballeur que j’ai entraîné, c’est Ronaldo, le Brésilien, a-t-il affirmé. Il adorait la vie, un peu trop parfois, et n’aimait pas vraiment perdre du poids. C’est pour cela que j’ai fini par le pousser vers la sortie du Real Madrid. »
Malgré cet épisode tendu, l’admiration demeure intacte. « Si l’on me demande qui est le meilleur joueur que j’ai connu, c’est lui, sans la moindre hésitation, et de très loin », a conclu Capello, soulignant le talent hors norme d’un attaquant qui a marqué l’histoire du football mondial.
Commentaires