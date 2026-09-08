Butterfly bob : la coupe en hausse de 300 % sur Google, comment l’adopter sur cheveux texturés ?

Le butterfly bob, un carré souple et très dégradé, gagne du terrain en 2026. Voici ce qui le distingue et comment l’adapter aux cheveux bouclés, frisés ou crépus sans perdre leur mouvement naturel.

Le butterfly bob revient au premier plan en 2026. Cette coupe courte ou mi-longue, très dégradée autour du visage, joue sur le volume et le mouvement plutôt que sur une ligne parfaitement droite. Selon British Vogue, les recherches Google autour du butterfly bob ont progressé de 300 % sur un an et la tendance approche les deux millions de mentions sur TikTok.

À mi-chemin entre le carré classique et la butterfly cut, le butterfly bob se reconnaît à ses mèches légères qui encadrent le visage et s’ouvrent vers l’extérieur. Le résultat paraît plus aérien qu’un bob droit et peut donner une impression de densité, notamment lorsque les couches sont bien placées. Dans un esprit voisin, la curtain crop mise elle aussi sur une silhouette courte et souple, mais avec une construction différente.

Ce qui distingue vraiment le butterfly bob

Le principe n’est pas de raccourcir tous les cheveux à la même hauteur. Le coiffeur travaille plutôt plusieurs niveaux de dégradé, avec des mèches plus courtes autour du visage et du sommet de la tête. Cela permet de créer du relief et d’éviter l’effet compact d’un carré très plein.

Les professionnels interrogés par ELLE insistent sur cette idée de mouvement. La coupe doit rester fluide, avec des contours souples, et être pensée selon la façon dont les cheveux tombent naturellement.

Et sur cheveux bouclés, frisés ou crépus ?

La tendance ne se limite pas aux cheveux lisses. ELLE souligne que le butterfly bob peut particulièrement bien fonctionner sur les textures bouclées ou crépues, à condition d’adapter le dégradé. Sur cheveux très denses, des couches internes peuvent aider à répartir le volume. Sur des boucles plus souples, quelques mèches plus courtes autour du visage peuvent suffire à créer l’effet « ailes de papillon ». Pour varier les inspirations, BWTV propose aussi cinq idées de coiffures pour cheveux crépus.

Le point important est de ne pas reproduire exactement une photo pensée pour une autre texture. Une même longueur ne donnera pas le même résultat sur un cheveu lisse, ondulé ou très rétractile. Avant de couper, mieux vaut donc montrer plusieurs références au coiffeur et préciser le niveau de volume souhaité, la longueur une fois les cheveux secs et le temps que l’on veut consacrer au coiffage.

Le butterfly bob est pensé pour garder de la mobilité. Sur cheveux lisses ou ondulés, un séchage avec un peu de volume à la racine peut suffire. Sur cheveux bouclés ou crépus, l’objectif est surtout de préserver la définition et l’hydratation sans alourdir les mèches.

Inutile, en revanche, de multiplier les produits. Une crème légère ou un soin adapté à sa texture peut aider à contrôler les frisottis et à faire ressortir le dégradé. L’idée reste de conserver un rendu vivant, pas figé.

Avant de couper, trois questions à se poser

Cette coupe peut être séduisante sur les réseaux sociaux, mais elle mérite un minimum de préparation. Demandez-vous d’abord quelle longueur vous êtes réellement prête à perdre. Ensuite, vérifiez si vous aimez porter du volume autour du visage. Enfin, pensez à la fréquence d’entretien : plus le bob est court, plus sa forme demande généralement des retouches régulières.

Le bon réflexe consiste donc à utiliser la tendance comme une inspiration, pas comme une consigne. Un butterfly bob réussi est celui qui respecte votre texture, votre visage et votre routine quotidienne.