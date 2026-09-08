Bénin: deux suspects interpellés et placés en garde à vue pour le vol et le recel d’une moto à Zè
La Police républicaine a mis la main sur deux individus impliqués dans une affaire de vol de moto et de recel, à la suite d’une investigation menée par le commissariat d’arrondissement de Zè.
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Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, aux alentours de 3 heures du matin, lorsqu’un malfaiteur s’est introduit par effraction au domicile d’une citoyenne endormie pour s’emparer d’une moto de marque Wave Honda après avoir forcé la porte d’entrée.
Une tentative de revente avortée et l’interpellation des mis en cause
Pour dissimuler son forfait, le principal suspect a confié le deux-roues à un complice afin de le revendre sur le marché noir à Allada pour la somme de 110 000 francs CFA. Alertés, les éléments de la police de Zè ont rapidement ouvert une enquête, poussant le présumé receleur à prendre la fuite et à abandonner la moto, qui a ainsi pu être récupérée.
Les investigations approfondies ont permis de localiser et d’interpeller les deux suspects le dimanche 6 septembre 2026 à Zè Zoungbomey. Présentés comme des repris de justice, ils ont reconnu les faits lors de leur audition, admettant également avoir retiré la plaque d’immatriculation pour brouiller les pistes.
Actuellement en garde à vue, ils devraient être présentés dans les prochains jours au procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada pour répondre de leurs actes.
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