PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Biélorussie gracie 25 détenus, dont certains considérés comme politiques par l’opposition

États-Unis : un fidèle de Donald Trump nommé gouverneur de la Fed

La Colombie suspend ses achats d’armement aux États-Unis

FBI : pas d’élément crédible montrant qu’Epstein a livré ses victimes

Trump annonce l’élimination d’une troisième embarcation vénézuélienne

Russie: Poutine annonce 100 000 militaires aux exercices russo‑biélorusses

Gaza : l’ONU déplore qu’Israël veuille «aller jusqu’au bout»

Démission de Paul Bulcke, président du conseil d’administration de Nestlé

L’armée israélienne demande l’évacuation du port de Hodeida avant une frappe

Syrie, États-Unis et Jordanie annoncent un plan visant à pacifier la province druze de Soueida

VOIR TOUS LES FLASHS

Mardi 16 septembre 2025, le procureur du comté de l’Utah, Jeffrey Gray, a annoncé que Tyler Robinson, présenté comme le meurtrier présumé de l’influenceur conservateur américain Charlie Kirk, a été inculpé d’assassinat et que le ministère public demandera la peine capitale. Robinson fait face à sept chefs d’accusation, dont celui d’assassinat — «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d’autres personnes», a déclaré Gray lors d’une conférence de presse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!