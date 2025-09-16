États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

Mardi 16 septembre 2025, le procureur du comté de l’Utah, Jeffrey Gray, a annoncé que Tyler Robinson, présenté comme le meurtrier présumé de l’influenceur conservateur américain Charlie Kirk, a été inculpé d’assassinat et que le ministère public demandera la peine capitale. Robinson fait face à sept chefs d’accusation, dont celui d’assassinat — «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d’autres personnes», a déclaré Gray lors d’une conférence de presse.