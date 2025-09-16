États-Unis : Trump place un de ses conseillers à la Réserve fédérale

PAR PAYS
Le Sénat américain a confirmé lundi 15 septembre la nomination par le président Donald Trump d’un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale (Fed), Stephen Miran, par 48 voix contre 47, à quelques heures d’une réunion clé de la banque centrale destinée à fixer le niveau de ses taux directeurs. Tenu par la majorité républicaine, le Sénat a ainsi porté un nouveau soutien politique à l’exécutif alors que Donald Trump appelle depuis des mois à une détente monétaire pour réduire les coûts d’emprunt et soutenir la croissance, tout en minimisant les risques d’un regain d’inflation, perspective qui a jusqu’ici freiné la Fed. Pour accélérer ces orientations, le président tente par ailleurs de placer des fidèles au sommet de la banque centrale : après avoir menacé de limoger le président de la Fed Jerome Powell et lui avoir demandé en vain de démissionner, il cherche à écarter la gouverneure Lisa Cook. Une cour d’appel américaine a confirmé le 15 septembre une décision antérieure permettant à Lisa Cook de rester temporairement en fonction, malgré l’annonce de son limogeage par Donald Trump.

