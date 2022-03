États-Unis: Madeleine Albright, première femme secrétaire d’État et icône féministe, est décédée

Madeleine Albright, première femme secrétaire d’État américaine, qui a contribué à orienter la politique étrangère occidentale au lendemain de la guerre froide, est décédée. Elle était âgée de 84 ans.

Madeleine Albright, première femme secrétaire d’État américaine, est décédée d’un cancer, selon sa famille. Sa mort a été confirmée dans un courriel adressé au personnel de l’Albright Stonebridge Group, une société de stratégie mondiale fondée par Mme Albright.

Madeleine Jana Korbel Albright est arrivée aux États-Unis comme une jeune fille de la Tchécoslovaquie déchirée par la guerre avant de devenir une icône politique et féministe. Mme Albright, qui a été secrétaire d’État de 1997 à 2001 sous la présidence de Bill Clinton, a fait pression pour l’expansion de l’OTAN vers l’est, dans l’ancien bloc soviétique, et a contribué à diriger la campagne de bombardement de l’OTAN en 1999 pour mettre fin au nettoyage ethnique au Kosovo. Elle avait auparavant été l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies sous Clinton de 1993 à 1997.

Elle a été le visage de la politique étrangère américaine au cours de la décennie comprise entre la fin de la guerre froide et la guerre contre le terrorisme déclenchée par les attentats du 11 septembre 2001, une ère annoncée par le président George H.W. Bush comme un « nouvel ordre mondial ». Les États-Unis, notamment en Irak et dans les Balkans, ont mis en place des coalitions internationales et sont parfois intervenus militairement pour faire reculer des régimes autocratiques.