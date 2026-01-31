États-Unis : le Sénat adopte un texte budgétaire qui devrait écourter la paralysie de l’État fédéral

Le Sénat américain a adopté, vendredi 30 janvier, un texte budgétaire visant à limiter la durée d’une paralysie imminente des services fédéraux : un « shutdown » partiel doit entrer en vigueur à minuit, heure de Washington (05h00 TU samedi), mais pourrait être de courte durée si la Chambre des représentants ratifie le même texte en début de semaine prochaine. Le texte résulte d’un accord négocié entre Donald Trump et des parlementaires démocrates, qui ont obtenu l’insertion de réformes concernant l’application des lois sur l’immigration à la suite des récents événements survenus à Minneapolis.

Adopté au Sénat, le dispositif constitue une mesure provisoire de financement destinée à éviter un blocage prolongé des crédits fédéraux. Malgré ce vote, certains services dont le financement n’est pas assuré au-delà de la date limite pourraient néanmoins connaître des interruptions partielles à compter de l’heure indiquée. La responsabilité de l’entrée en vigueur définitive de la mesure repose désormais sur la Chambre des représentants, qui doit se prononcer sur le même texte pour lever ou maintenir la menace de paralysie.

Les contours précis des réformes exigées par les démocrates ne sont pas détaillés dans le texte initialement diffusé, mais ces demandes interviennent à la suite d’un débat public et d’événements à Minneapolis impliquant les pratiques d’application de l’immigration. La transaction politique entre Donald Trump et les élus démocrates reflète un compromis sur ces questions, accepté temporairement par le Sénat afin de minimiser les conséquences administratives et sociales d’un arrêt prolongé du financement.

Détails procéduraux et impacts immédiats

Sur le plan procédural, le vote sénatorial entérine un projet de loi de type « continuing resolution » ou texte de court terme qui prolonge le financement à des niveaux définis, le temps que le Congrès adopte des budgets plus complets. Si la Chambre des représentants adopte le texte dans les jours qui suivent, le financement se poursuivra sans interruption supplémentaire ; en revanche, en l’absence d’accord à la Chambre, les coupures budgétaires prévues continueront de s’appliquer partiellement.

Un shutdown partiel touche généralement des activités jugées non essentielles : fermetures temporaires, suspensions de contrats, reports de services publics et mise en congé sans solde d’agents fédéraux. Les secteurs considérés comme essentiels, tels que la sécurité nationale, bénéficient d’exemptions, mais les perturbations peuvent affecter la délivrance de permis, le traitement de dossiers administratifs et certains services locaux dépendant de financements fédéraux.

Le calendrier politique reste serré : la décision finale appartient à la Chambre des représentants qui doit intégrer le texte issu du compromis sénatorial et accepter ou amender les dispositions liées aux réformes de la police de l’immigration demandées par les démocrates. Le vote de la Chambre, attendu en début de semaine prochaine, déterminera si le financement temporaire adopté par le Sénat prend effet et si la paralysie partielle cesse