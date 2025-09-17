États-Unis : le dollar recule après la baisse des taux de la Fed

Le dollar américain s’est déprécié mercredi après la baisse des taux décidée par la Réserve fédérale (Fed), une première depuis 2024, l’institution anticipant un assouplissement plus marqué de sa politique monétaire dans les mois à venir. Vers 18h20 TU, le billet vert reculait de 0,30 % face à l’euro, à 1,1899 dollar pour un euro, et de 0,40 % vis‑à‑vis de la livre sterling, à 1,3699 dollar pour une livre. Le rendement des emprunts américains à dix ans a touché un plus bas depuis avril, s’établissant à 4,01 % contre 4,03 % la veille.