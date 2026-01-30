États-Unis : L’argent chute de plus de 30% et l’or de 12% après l’annonce de Donald Trump sur la Fed

Vendredi 30 janvier, les marchés des métaux précieux ont enregistré des baisses spectaculaires après l’annonce par Donald Trump de sa proposition de nommer Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale (Fed), entraînant une vague massive de ventes et une forte volatilité sur les cours de l’or et de l’argent.

Vers 18h30 TU, l’argent reculait de 31,30% pour s’établir à 79,3034 dollars l’once (31,1 g), tandis que l’or perdait 12,10% et cotait 4 724,80 dollars l’once. Ces mouvements représentent des corrections brutales par rapport aux niveaux atteints plus tôt dans la semaine, quand les deux métaux avaient profité d’un afflux d’achats liés à des préoccupations sur l’indépendance de la Fed.

Les analystes et intervenants de marché interrogés sur place et dans les salles de marché évoquent une liquidation accélérée des positions longues sur les métaux précieux, déclenchée par la perspective d’un changement politique à la tête de l’institution monétaire américaine. Les ordres de vente, amplifiés par le trading électronique, ont pesé sur les cours en quelques heures.

Contexte et déroulé des opérations

Les dernières séances avaient été marquées par une demande soutenue pour l’or et l’argent, perçus comme des valeurs refuges face aux incertitudes politiques et économiques. Cette dynamique a été inversée brusquement après la communication relative à la candidature de Kevin Warsh, perçue par une partie des marchés comme susceptible d’affecter la trajectoire de la politique monétaire américaine et, par ricochet, les actifs refuges.

Sur le marché physique et les marchés à terme, la pression vendeuse s’est manifestée par une détérioration rapide des carnets d’ordres. Les teneurs de marché ont dû ajuster leurs cotations pour absorber des volumes anormalement élevés d’ordres au mieux. Plusieurs plates-formes de trading ont reporté des écarts (spreads) plus larges et une volatilité accrue sur les contrats exprimés en dollars.

Les pourcentages de baisse communiqués en fin de séance reflètent des mouvements intrajournaliers exceptionnels. L’ajustement des positions spéculatives et la clôture de stratégies d’arbitrage ont contribué à accentuer la chute des cours, selon des opérateurs qui ont requis l’anonymat. Par ailleurs, la corrélation entre le dollar américain et les métaux précieux, traditionnellement inverse, a été citée comme facteur amplificateur en cas de réévaluation rapide des anticipations sur les taux directs par la Fed.

Les flux d’investissement réorientés vers d’autres instruments financiers ont été enregistrés simultanément, avec des volumes de transactions qui ont fortement augmenté sur les marchés des contrats à terme et des ETF adossés aux métaux précieux. Des sources sur le terrain ont noté des difficultés ponctuelles de liquidité sur certains segments du marché physique de l’argent, en lien avec la brusque reconfiguration de la demande