États-Unis : des milliers manifestent à Minneapolis contre la police de l’immigration de Trump

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi 30 janvier 2026 à Minneapolis pour dénoncer les raids menés par la police fédérale de l’immigration (ICE), qui, selon les participants, sont à l’origine de la mort de deux manifestants ces dernières semaines, ont rapporté des journalistes de l’AFP. Le cortège, qui s’est déroulé en fin d’après-midi dans les rues de cette ville du nord des États-Unis, arborait des pancartes hostiles au président américain Donald Trump et à l’ICE, symbole de tensions vives au sein de cette cité gouvernée par des élus démocrates.

La manifestation a pris la forme d’un rassemblement massif, les participants convergeant vers le centre-ville pour exprimer leur colère et leur inquiétude face aux opérations d’immigration. Selon les observations d’AFP, les banderoles et slogans scandaient l’opposition à la politique migratoire fédérale tandis que des groupes divers — familles, jeunes, militants associatifs — composaient le cortège. Les manifestants ont parcouru plusieurs artères principales, parfois en bloquant la circulation, pendant l’après-midi.

Les raids incriminés, organisés par l’ICE, sont pointés par certains manifestants comme ayant provoqué la mort de deux personnes au cours des dernières semaines, information rapportée dans le contexte des protestations. Ces décès ont été évoqués par des participants comme le déclencheur des rassemblements actuels et ont alimenté un climat de forte contestation à Minneapolis, ville traditionnellement à tendance démocrate où la présence des forces fédérales suscite régulièrement des remous.

Forces en présence, enjeux et regard des habitants

Selon des journalistes de l’AFP présents sur place, des forces de l’ordre locales et des dispositifs de sécurité ont été visibles autour du parcours du cortège. Les autorités municipales n’étaient pas citées dans les éléments recueillis par l’AFP au moment des manifestations, tandis que l’ICE, en tant qu’agence fédérale chargée de l’application des lois sur l’immigration, reste au centre des critiques formulées par les protestataires.

Plusieurs riverains et commerçants interrogés brièvement par des journalistes ont évoqué des impacts sur la vie quotidienne, citant des perturbations de circulation et une atmosphère tendue le long du trajet emprunté par les manifestants. Les slogans entendus visaient explicitement l’administration Trump et les pratiques de l’ICE, lier les opérations fédérales à des conséquences humaines et communautaires étant au cœur des revendications.

Des organisations de la société civile et des collectifs de défense des droits des migrants, présents dans le cortège, ont rappelé leur hostilité aux expulsions massives et à ce qu’ils qualifient d’opérations de grande ampleur menées sans garanties suffisantes pour la sécurité des personnes. Ces organisations appellent, selon les témoignages recueillis par l’AFP, à une attention accrue sur les conséquences des interventions et à une responsabilisation des autorités en charge de l’application des lois migratoires.

La mobilisation de vendredi a duré plusieurs heures et, d’après les journalistes de l’AFP, a rassemblé un nombre important de personnes déterminées à faire entendre leur opposition aux pratiques de l’ICE et à la politique migratoire fédérale. Le cortège s’est dispersé en fin d’après-midi alors que les manifestants quittaient progressivement le centre-ville