Eric Judor : « On est devenus une caricature de nous-mêmes »

Eric Judor et Ramzy se sont retrouvés à l’écran avec Comedy Class, lancé le 26 avril sur Prime Video, et ont abordé sans détour l’état actuel de leur duo, marqué par une présence moins quotidienne et des priorités redéfinies. Interrogés lors de la promotion du programme, les deux humoristes ont expliqué comment, après des années de proximité permanente, ils organisent désormais leur collaboration autour de moments ponctuels, tandis qu’Eric Judor fait face à la maladie de Charcot.

Longtemps considérés comme un « vieux couple comique » indissociable, Eric et Ramzy ont partagé plateaux, tournages et scènes pendant près de vingt ans, se voyant pratiquement tous les jours. Leur association a contribué à faire émerger un répertoire commun et une complicité reconnue du public, jusqu’à devenir un duo emblématique de la scène humoristique française.

Leur nouveau projet, Comedy Class, les emmène sur les routes de France à la recherche de talents émergents du stand-up. Interrogé par Télé-Loisirs, Ramzy a décrit la genèse de cette collaboration retrouvée : « Avec Éric, ça faisait un petit bout de temps qu’on cherchait un projet en commun et Prime Video nous a proposé de nous retrouver pour faire le tour de la France afin de dénicher la prochaine pépite de l’humour. Pour nous, c’était l’occasion de rigoler et de passer quinze jours ensemble. C’était super, et en plus, on était payés ! »

Se voir moins pour durer plus longtemps

Lors des entretiens accordés pour la promotion de l’émission, Eric Judor, présenté comme quinquagénaire et confronté à la maladie de Charcot, a explicité leur mode de fonctionnement actuel avec franchise : « Notre relation au quotidien ? Une non-relation ! Une fois qu’on a terminé de tourner, on ne se voit plus et on ne se parle plus du tout pendant deux mois. » Ce constat tranche avec l’intensité des années précédentes et illustre une évolution de leur dynamique professionnelle et personnelle.

Ramzy a rappelé la routine d’antan où ils se côtoyaient quotidiennement pendant vingt ans, soulignant le contraste entre cette période et leur organisation actuelle focalisée sur des projets ciblés. Eric a résumé ce changement en évoquant une transformation qui les a rendus, selon lui, « une caricature d’eux-mêmes », laissant entendre que la distance s’est imposée comme une forme de protection pour leur relation artistique.

Sur le plateau et en off, les deux comédiens ont parlé de limites à poser pour préserver la longévité du duo. Eric a formulé la règle avec humour : « En se voyant moins ! Il faut se laisser respirer un peu… »

Ramzy a apporté une note personnelle en revenant sur les aléas de la vie amoureuse et de la scène : « On a eu cinq femmes qui sont parties, mais nous, on est toujours restés ensemble. En réalité, ce n’est pas tant que tu me fais rire, c’est que je me fatigue quand je suis avec toi. » Eric a répondu succinctement : « Moi, c’est pareil ! »

Le duo compte plus de trente ans de carrière commune.