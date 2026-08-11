Bénin : voici les cinq actes à travers lesquels le Sénat prendra ses décisions

Le règlement intérieur du Sénat, adopté le 30 juillet 2026 à Porto-Novo, précise les différents actes par lesquels la nouvelle institution pourra intervenir. De l’« avis » à l’« ordonnance », en passant par la résolution, la décision et l’arrêté, le texte encadre notamment ses pouvoirs sur les lois, la vie politique et les éventuelles sanctions contre des acteurs politiques.

Le Sénat béninois entre progressivement dans le détail de son fonctionnement. Après son installation, la nouvelle chambre du Parlement dispose désormais d’un règlement intérieur qui encadre son organisation, ses procédures et la nature de ses interventions. Adopté le 30 juillet à Porto-Novo, ce texte consacre notamment un chapitre aux différents actes que le Sénat pourra prendre.

Selon les articles 34 à 40 du règlement intérieur, cinq catégories sont retenues : l’avis, la résolution, l’ordonnance, la décision et l’arrêté. Une distinction qui permet de déterminer, selon la nature de la question examinée, l’instrument juridique par lequel le Sénat devra se prononcer.

La résolution, principal instrument de délibération

La résolution apparaît comme l’un des actes centraux du Sénat. Elle permet notamment à la chambre de se prononcer sur les lois transmises par l’Assemblée nationale. Le Sénat peut ainsi adopter une résolution pour émettre un avis de non-objection sur une loi, demander une seconde délibération d’un texte voté par l’Assemblée nationale ou encore s’opposer à une loi constitutionnelle, électorale ou relative à l’organisation de la vie des partis politiques.

Le règlement intérieur prévoit également que la résolution peut servir à déterminer le texte définitif d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale. Le Sénat pourra aussi l’utiliser pour approuver un « pacte de responsabilité républicaine » conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs partis politiques d’opposition.

Autre prérogative : la chambre pourra adopter des résolutions portant des recommandations relatives aux « mœurs politiques » et au respect de la trêve politique. Le budget propre du Sénat est également adopté sous cette forme.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des nouvelles prérogatives attribuées au Sénat par la Constitution révisée en novembre 2025. L’Assemblée nationale demeure la chambre chargée du vote des lois, mais le Sénat dispose désormais d’un rôle spécifique dans l’examen de certains textes et dans la régulation de la vie politique.

Une « ordonnance » pour sanctionner un acteur politique

L’une des dispositions les plus sensibles du règlement intérieur concerne l’ordonnance. L’article 37 dispose que l’« Ordonnance » est la délibération par laquelle le Sénat sanctionne un acteur politique, conformément à l’article 113-1 de la Constitution.

Les sanctions envisagées peuvent aller jusqu’à la suspension ou au retrait de droits politiques ou civiques. Le Sénat se voit donc reconnaître, dans les conditions prévues par la Constitution, un pouvoir susceptible d’avoir des conséquences directes sur les droits d’un acteur de la vie politique.

Le règlement prévoit par ailleurs un minimum de garanties procédurales. Pour les décisions de sanction, les actes du Sénat doivent notamment faire apparaître les « observations reçues », en plus des fondements constitutionnels et légaux, des faits établis et des motifs de la décision.

Cette exigence est importante car le texte ne se contente pas de définir la sanction mais il impose également que les éléments ayant conduit à la décision soient formalisés.

L’avis pour les activités parlementaires

L’« Avis » constitue une autre catégorie d’acte, mais avec une portée différente. D’après l’article 35, il s’agit de la délibération par laquelle le Sénat formule un avis ou des recommandations sur un rapport qui lui est transmis concernant les travaux d’une institution parlementaire ou interparlementaire au sein de laquelle le Parlement béninois est représenté. Il s’agit donc davantage d’un instrument d’expression et de recommandation que d’un acte de sanction ou de décision politique.

Décisions du Bureau, arrêtés du président

Le règlement intérieur opère également une distinction entre les actes pris par le Bureau du Sénat et ceux pris directement par son président. Lorsque le Bureau tranche une question relevant de ses attributions, sa délibération prend la forme d’une « Décision ». Celle-ci est signée par le président du Sénat pour le compte du Bureau, conformément aux procès-verbaux.

À l’inverse, lorsqu’il agit dans le cadre de ses propres compétences, le président du Sénat prend un « Arrêté ». Cette distinction permet ainsi de différencier les décisions collectives du Bureau des actes relevant directement des compétences du président de la chambre.

Des actes qui devront être motivés

Au-delà de leur dénomination, le règlement intérieur impose également un certain formalisme. Tout avis, résolution ou décision doit comporter les fondements constitutionnels et légaux, les faits établis et les motifs de la décision. Pour les décisions de sanction, les observations reçues doivent également être mentionnées.

Le dispositif donne ainsi une structure précise aux actes du Sénat et impose que les décisions prises puissent être rattachées à une base juridique et à des faits établis.

Cette clarification intervient alors que le Bénin expérimente, depuis la révision constitutionnelle de 2025, un Parlement à deux chambres. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent désormais articuler leurs interventions dans le cadre fixé par la Constitution et leurs règlements intérieurs.

Avec ce nouveau règlement, le Sénat dispose donc désormais d’une nomenclature claire pour ses interventions : l’avis pour formuler des recommandations, la résolution pour ses grandes délibérations institutionnelles et législatives, l’ordonnance pour les sanctions politiques prévues par la Constitution, la décision pour les actes du Bureau et l’arrêté pour ceux du président. La portée réelle de ces nouveaux pouvoirs se mesurera désormais à l’usage qu’en fera la première mandature du Sénat.