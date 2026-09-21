Université d’Abomey-Calavi: les nouveaux bacheliers allocataires sommés de valider leur inscription avant le 22 septembre
Les nouveaux bacheliers retenus au titre des diverses allocations universitaires pour le compte de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) doivent impérativement accomplir les formalités de confirmation de leur filière.
SOMMAIRE
Ouverte le jeudi 17 septembre 2026, cette phase d’enregistrement prendra rigoureusement fin le mardi 22 septembre 2026 à 16 heures précises.
La mesure concerne l’ensemble des lauréats du baccalauréat affectés dans les Unités de formation et de recherche (UFR) du campus d’Abomey-Calavi, qu’ils soient boursiers à titre ordinaire, boursiers d’excellence, admis à titre partiellement payant ou attributaires d’une aide universitaire.
Par une note de service officielle, le recteur de l’UAC, le professeur Charlemagne Babatoundé Igué, a précisé les modalités pratiques de l’opération, enjoignant chaque ayant droit à se connecter sans attendre sur le portail dédié (confirmation.sigun-uac.bj) afin de vérifier ses données et d’entériner son affectation.
Forclusion définitive et exclusion de la liste des étudiants en cas de retard
Le rectorat met en garde les retardataires contre tout manquement au calendrier fixé. À l’expiration du délai impératif du 22 septembre à 16 heures, les candidats qui n’auront pas régularisé leur situation seront purement et simplement radiés de la liste officielle des étudiants inscrits à l’Université d’Abomey-Calavi, perdant d’office le bénéfice de leur sélection institutionnelle.
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