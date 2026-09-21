Université d’Abomey-Calavi: les nouveaux bacheliers allocataires sommés de valider leur inscription avant le 22 septembre

​Les nouveaux bacheliers retenus au titre des diverses allocations universitaires pour le compte de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) doivent impérativement accomplir les formalités de confirmation de leur filière.

Ouverte le jeudi 17 septembre 2026, cette phase d’enregistrement prendra rigoureusement fin le mardi 22 septembre 2026 à 16 heures précises.

​La mesure concerne l’ensemble des lauréats du baccalauréat affectés dans les Unités de formation et de recherche (UFR) du campus d’Abomey-Calavi, qu’ils soient boursiers à titre ordinaire, boursiers d’excellence, admis à titre partiellement payant ou attributaires d’une aide universitaire.

Par une note de service officielle, le recteur de l’UAC, le professeur Charlemagne Babatoundé Igué, a précisé les modalités pratiques de l’opération, enjoignant chaque ayant droit à se connecter sans attendre sur le portail dédié (confirmation.sigun-uac.bj) afin de vérifier ses données et d’entériner son affectation.

​Forclusion définitive et exclusion de la liste des étudiants en cas de retard

​Le rectorat met en garde les retardataires contre tout manquement au calendrier fixé. À l’expiration du délai impératif du 22 septembre à 16 heures, les candidats qui n’auront pas régularisé leur situation seront purement et simplement radiés de la liste officielle des étudiants inscrits à l’Université d’Abomey-Calavi, perdant d’office le bénéfice de leur sélection institutionnelle.