Au Soudan, des milliers fuient Hamrat al-Sheikh alors que l’armée avance

Des milliers d’habitants ont quitté Hamrat al-Sheikh, dans le Kordofan du Nord, alors que l’armée soudanaise et ses alliés progressent vers l’ouest de l’État. Des défenseurs des droits humains alertent sur la présence de combattants et d’armes dans des zones habitées.

Des milliers de civils ont quitté Hamrat al-Sheikh, dans le Kordofan du Nord, dimanche 20 septembre, au moment où l’armée soudanaise et les forces qui lui sont alliées poursuivaient leur offensive vers les positions des Forces de soutien rapide (FSR) dans l’ouest de l’État.

Le groupe soudanais Emergency Lawyers dit avoir observé un important déploiement de véhicules et d’armes des FSR au milieu des habitations. Une partie des familles a pris la direction d’Oum Santa et d’Al-Dabbah, tandis que d’autres sont restées dans des zones ouvertes. L’organisation a demandé que les opérations militaires soient éloignées des zones peuplées et que l’accès humanitaire soit garanti aux déplacés.

L’avancée de l’armée et de ses alliés s’est accélérée depuis le milieu de la semaine dernière. Le 17 septembre, le commandement des forces armées a affirmé avoir repris 11 secteurs du Kordofan du Nord, dont Al-Kukaiti et les environs d’Al-Mazrub, après des combats contre les FSR. Ces déclarations militaires n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante complète.

La ligne de front s’est ainsi déplacée vers l’ouest de l’État, autour de Sodari, Oum Badr et Hamrat al-Sheikh. Des sources locales citées par Sudan Tribune et Sudan Independent font état d’un repli d’unités des FSR vers ces zones à mesure que les forces gouvernementales progressent depuis El-Obeid.

Dans le même secteur, des sources locales citées par Sudan Tribune affirment qu’un convoi des FSR a attaqué un site d’orpaillage artisanal à Oum Badr, frappé des travailleurs et emporté du matériel ainsi que de l’argent. Une autre unité aurait pillé le marché d’Al-Mazrub lors de son retrait. Les FSR n’avaient pas réagi à ces accusations dans l’immédiat.

Depuis fin juillet, l’armée a repris plusieurs localités et axes du Kordofan du Nord, notamment Bara, Jabra al-Sheikh et Oum Sayala, puis Hamrat al-Wiz le 6 septembre. Le 19 septembre, des sources militaires citées par Anadolu ont également annoncé la reprise d’Al-Jamama, un carrefour commercial reliant El-Obeid à Al-Dabbah, sans commentaire immédiat des FSR.