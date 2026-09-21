Dujuan menace Tokyo, 275 vols annulés et 4 000 foyers privés de courant

Le typhon Dujuan s’approche de la région de Tokyo ce lundi 21 septembre. Les pluies ont déjà dépassé 300 mm par endroits, tandis que les transports sont fortement perturbés dans l’est du Japon.

Le typhon Dujuan s’approche ce lundi 21 septembre de la région de Tokyo, avec des pluies torrentielles, des vents violents et un risque accru d’inondations et de glissements de terrain dans l’est du Japon. L’Agence météorologique japonaise (JMA) prévient que les conditions peuvent se dégrader rapidement à mesure que le système longe la côte pacifique.

Au moins 275 vols ont été annulés dans la journée, dont 260 liaisons intérieures et 15 internationales. Japan Airlines a supprimé 120 vols domestiques et 15 internationaux, tandis qu’All Nippon Airways en a annulé 140. Plus de 4 000 foyers étaient également privés d’électricité dans la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, et plusieurs lignes ferroviaires ont suspendu tout ou partie de leur service.

Les îles d’Izu, Chiba et d’autres secteurs du littoral pacifique ont déjà reçu plus de 300 millimètres de pluie par endroits depuis samedi. La JMA classe toujours l’épisode débuté le 19 septembre parmi les périodes de fortes pluies et de vents violents liées au typhon n°25, le nom utilisé au Japon pour Dujuan.

Les précipitations pourraient encore atteindre jusqu’à 300 mm sur le Kanto et les îles d’Izu en vingt-quatre heures, 350 mm dans le Tokai et 200 mm dans le Tohoku. Les autorités surveillent en particulier la formation possible de bandes pluvieuses linéaires, capables de concentrer des pluies extrêmes sur une zone étroite et d’accroître brutalement le risque de crues et d’inondations.

Dujuan devait passer à proximité de l’agglomération de Tokyo dans la journée avant de poursuivre sa trajectoire vers le nord-est. Les services météorologiques ont appelé les habitants des zones exposées à rester vigilants face aux glissements de terrain, aux débordements de rivières, aux vents violents et aux fortes vagues.

Les perturbations touchent aussi plusieurs grands événements. Le programme du Tokyo Game Show prévu lundi a été annulé, tandis qu’un festival de musique et un match de baseball à Chiba ont également été supprimés. Dans la préfecture d’Aichi, les organisateurs des Jeux asiatiques ont reporté à mardi l’épreuve de concours complet d’équitation.