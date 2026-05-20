Enquête sur la mort d’Isak Andic : son fils désormais suspecté

Le fils aîné du fondateur de Mango, Jonathan Andic, a été interpellé le mardi 19 mai, un an et demi après la mort de son père, survenue lors d’une randonnée près de Barcelone le 14 décembre 2024. Cette arrestation intervient alors que le décès, initialement traité comme un accident et classé, fait l’objet d’un nouvel examen par les autorités catalanes.

La maison de prêt-à-porter Mango, créée en 1984, compte plus de 2 800 magasins à travers le monde et emploie environ 15 000 personnes. La marque, devenue un acteur majeur du secteur de la mode, a entretenu des liens publics avec la famille royale espagnole : la reine Letizia avait visité en 2011 des ateliers de la société en compagnie d’Isak Andic.

Isak Andic, âgé de 71 ans au moment du drame, est tombé d’un sentier de montagne près de Barcelone le 14 décembre 2024. Il se trouvait alors en randonnée en compagnie de son fils aîné, Jonathan Andic, aujourd’hui âgé de 45 ans et vice-président du conseil d’administration de Mango. Dans les jours qui ont suivi l’accident, les enquêteurs avaient privilégié la piste d’un accident et le dossier avait été classé.

Les éléments révélés par l’enquête et les témoignages

Selon des informations publiées par El País et relayées par les autorités locales, les Mossos d’Esquadra ont placé Jonathan Andic en garde à vue dans le cadre de la réouverture des investigations. Les enquêteurs s’intéressent en particulier à des déplacements effectués par le suspect quelques jours avant la randonnée : il se serait rendu sur le chemin où il avait prévu de marcher avec son père, un fait que la police considère comme significatif. Jonathan Andic a expliqué que ces déplacements constituaient de simples préparatifs.

La compagne d’Isak Andic, Estefanía Knuth, a livré aux enquêteurs un témoignage qualifié de troublant par les médias espagnols. Elle a évoqué des tensions récurrentes entre le père et son fils, ainsi qu’un différend financier impliquant les trois enfants de la victime autour de la succession.

La portée du litige financier attire l’attention compte tenu de l’ampleur du patrimoine d’Isak Andic : selon le magazine Forbes, il est estimé à 4,5 milliards d’euros.