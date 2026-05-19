Patrick Bruel : trois représentations au Théâtre Capitole de Québec suspendues indéfiniment

Patrick Bruel voit ses concerts au Québec suspendus au cœur des révélations relayées par Mediapart et des accusations de violences sexuelles portées par plusieurs femmes en France, accusations qu’il nie. Le promoteur Gestev annonce le remboursement des billets et évoque « le contexte actuel et l’impossibilité d’en assurer la promotion » pour justifier la suspension indéfinie de trois représentations au Théâtre Capitole de Québec prévues en décembre.

L’information, révélée par l’agence QMI, intervient alors que la polémique autour du chanteur de 67 ans prend de l’ampleur médiatique et suscite des réactions d’acteurs culturels et d’organisations féministes. Les dates montréalaises prévues à L’Olympia les 27, 28 et 29 novembre restent, selon les éléments disponibles au moment de la publication, affichées sur le site du théâtre et n’avaient pas été officiellement annulées par les exploitants ou les promoteurs canadiens.

Sur le plan des réactions publiques en France, le collectif Salon Féministe, rassemblant une cinquantaine d’artistes, collectifs et associations, a lancé une pétition demandant l’annulation de l’ensemble des concerts de l’artiste, qui avait recueilli plus de 20 000 signatures en quelques jours. Parallèlement, l’agenda officiel de Patrick Bruel affiche encore des dates en France, en Belgique et en Suisse de juin à décembre.

Le Québec suspend les concerts de Patrick Bruel

Gestev précise dans son communiqué que les détenteurs de billets pour les représentations des 3, 4 et 5 décembre au Théâtre Capitole de Québec seront remboursés et que l’entreprise ne fera « aucun autre commentaire à ce sujet ». L’agence QMI est à l’origine de la diffusion médiatique de cette décision. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie publiquement par le promoteur sur un éventuel calendrier de reprise ou sur d’éventuelles conditions permettant la reprogrammation des spectacles.

La situation au Canada soulève des interrogations sur le sort des autres dates de la tournée « Alors regarde 35 ». Les billetteries et les salles concernées n’avaient pas, au moment des vérifications, confirmé une annulation généralisée au Canada. Les informations disponibles indiquent que seules les trois représentations annoncées au Théâtre Capitole de Québec ont été suspendues de manière explicite par Gestev.

Face aux accusations, Patrick Bruel a publié une déclaration dans laquelle il qualifie les allégations de « rumeurs absurdes et écœurantes » et affirme ne pas pouvoir « laisser dire sans réagir des choses aussi contraires » à ce qu’il est. Réagissant notamment aux accusations de l’animatrice Flavie Flament, il reconnaît avoir eu « une brève histoire » avec elle dans les années 1990 tout en niant « catégoriquement toute violence » et en déclarant : « Il n’y eut ni viol, ni drogue. »

Sur le plan judiciaire, au moins quatre plaintes ont été déposées en France et une enquête a été ouverte en Belgique. Pour l’heure, aucune mise en examen n’a été prononcée, et Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence.