Amel Bent sans filtre sur ses revenus « Beaucoup, beaucoup d’argent »

Le 18 mai 2026, la chanteuse Amel Bent, 40 ans, invitée de l’émission YouTube BeurnOut, s’est exprimée sans détour sur sa relation à l’argent et sur les réalités économiques du métier d’artiste, alors qu’elle est en tournée pour défendre son album Minuit Une.

Au cours de l’entretien, la chanteuse s’est montrée particulièrement transparente sur les revenus possibles dans la musique et sur les choix personnels qui orientent une carrière. Elle a rappelé que le milieu musical offre des opportunités significatives à ceux qui savent les saisir, tout en insistant sur le rôle déterminant des décisions individuelles.

À propos des revenus, Amel Bent a déclaré: « Tout est possible dans ce métier. Tu peux gagner beaucoup beaucoup d’argent. Il y a beaucoup de biais pour gagner beaucoup d’argent », ajoutant que l’équation dépend essentiellement de la trajectoire que chaque artiste choisit: « C’est toi et tes choix ».

Amel Bent assume sa relation apaisée à l’argent

La chanteuse a pris soin de dissocier la rentabilité possible du monde musical de sa motivation personnelle. Selon ses propres mots, l’argent n’a jamais été le moteur principal de sa carrière: « Je fais le minimum. Je fais le maximum de ce que je peux faire pour défendre mon disque (…) mais je ne suis pas dans une course effrénée. Ce n’est pas mon moteur. L’oseille n’est pas mon moteur, il ne l’a jamais été ». Elle fait ainsi une distinction entre engagement artistique et quête financière.

Amel Bent a nuancé son propos en soulignant un pragmatisme assumé: « J’aime bien gagner ma vie, mais ce ne sera jamais mon moteur« . Cette formulation traduit une volonté d’équilibre entre la nécessité de vivre de son art et le refus de placer l’argent au centre de toutes les décisions professionnelles.

Elle a également évoqué ses origines comme une clé de compréhension de sa sérénité face aux aléas financiers. Se décrivant comme « une fille de pauvres, je suis une fille d’ouvriers« , Amel Bent a expliqué que ces racines lui donnent une forme de résistance à la peur du déclassement: avoir déjà connu des situations sans argent lui ôte, selon elle, une certaine crainte de la précarité.

La chanteuse a profité de l’interview pour apporter une précision économique souvent méconnue du grand public: défendre un album engage des dépenses qui précèdent souvent les retours financiers. Elle a insisté sur le fait qu’« Un disque ne génère pas de l’argent au moment où tu le défends. Tu as plus tendance à dépenser beaucoup d’argent quand tu défends ton disque. Tu as des retombées, diverses et variées, mais qui sont à postériori ».

Cette mise au point visait à rappeler que la carrière d’artiste relève d’une logique financière distincte du salariat classique, où investissements de promotion et timing des retombées peuvent rendre l’activité incertaine et nécessiter des choix stratégiques de long terme.