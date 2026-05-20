Aqua, le groupe derrière « Barbie Girl », se sépare

Aqua, le trio danois rendu mondialement célèbre par le tube « Barbie Girl » en 1997, a annoncé le 18 mai la fermeture de son chapitre collectif : le groupe met un terme à ses activités scéniques après plus de trente ans de carrière et d’innombrables tournées internationales. L’annonce, publiée sur le compte Instagram des trois membres, a pris de court de nombreux fans qui avaient encore vu le groupe se produire ces dernières années.

Dans le message partagé par Lene Grawford Nystrøm, Søren Rasted et René Dif, les artistes expliquent avoir « décidé de fermer le chapitre d’AQUA en tant que groupe ». Ils évoquent des années « incroyables » et le souhait de préserver ce qu’ils ont construit ensemble en choisissant un moment où les souvenirs restent forts. Le post insiste sur la volonté de dire au revoir ensemble, sans détailler de projets futurs ou de tournées de départ.

Les trois membres adressent également des remerciements chaleureux à leur public : « Du fond du cœur : merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure au cours des 30 dernières années », écrivent-ils, en rappelant l’importance de l’amour, de l’énergie et du soutien reçus au fil des ans. Le communiqué ne confirme ni n’infirme la préparation d’un nouvel album.

Parcours, succès et dernières années de scène

Formé en 1996 à partir du projet précédent baptisé Joyspeed, Aqua a vu ses ventes exploser dès la sortie du premier album. Selon l’agence de presse danoise Ritzau, le groupe est celui qui a vendu le plus d’albums et de singles à l’étranger parmi les formations danoises. Le catalogue officiel d’Aqua comprend trois albums studio : Aquarium (1997), Aquarius (2000) et Megalomania (2011).

Malgré l’absence d’un quatrième album depuis 2011, le duo scénique n’a pas cessé de se produire : Aqua a enchaîné les tournées et est remonté régulièrement sur scène, y compris au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025, selon les informations disponibles. Ces concerts ont permis au groupe de maintenir un lien direct avec son public international, longtemps attiré par le mélange de pop bubblegum et d’esthétique kitsch qui a caractérisé leur succès initial.

Le phénomène « Barbie Girl » a aussi suscité des controverses juridiques : dans les années 1990, le groupe avait été poursuivi par Mattel, qui jugeait les paroles et l’utilisation commerciale contraires à ses droits. La plainte a finalement été rejetée, décision qui a permis à la chanson de rester un épisode marquant de la pop des années 1990.

En 2023, la sortie du film Barbie a relancé l’intérêt pour la chanson et pour le groupe, même si le titre d’Aqua n’apparaissait pas dans la bande originale du long-métrage. Le trio avait alors bénéficié d’un regain de visibilité médiatique, sans toutefois annoncer de nouvelle production discographique. Selon les déclarations publiques disponibles, la décision de cesser les activités scéniques émane d’une volonté commune de préserver l’héritage du groupe et de partir alors que leur histoire est encore vive pour leurs fans.