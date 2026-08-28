Égypte : Huawei et le ministère de l’Électricité discutent d’un projet de stockage par batteries de 4 000 MWh

Le ministre égyptien de l’Électricité, Mahmoud Esmat, a examiné le 23 août avec Huawei Egypt un projet de fabrication locale de systèmes de stockage par batteries et de centrales BESS autonomes, sans calendrier ni montant d’investissement annoncés à ce stade.

Le ministre égyptien de l’Électricité, Mahmoud Esmat, a discuté le 23 août avec Benjamin Houwei, directeur général de Huawei Egypt, d’un projet de fabrication locale de systèmes de stockage d’énergie par batterie et de plusieurs centrales autonomes totalisant 4 000 MWh. Le dossier s’inscrit dans la stratégie du Caire pour renforcer la stabilité du réseau tout en intégrant davantage d’énergies renouvelables.

Selon le ministère égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables, la réunion a porté sur les conditions de mise en œuvre du projet, son cadre réglementaire ainsi que les études de faisabilité technique et économique de plusieurs sites du réseau national. Aucun calendrier ferme ni montant d’investissement n’ont été annoncés pour ce projet.

La présidence égyptienne présente l’extension du stockage par batteries comme un levier de son objectif de porter à 45 % la part des énergies renouvelables dans l’électricité produite d’ici 2028. Elle a réaffirmé en juin la nécessité d’accélérer les installations de stockage raccordées et autonomes afin de sécuriser le réseau à mesure que les capacités vertes progressent.

Les discussions du 23 août prolongent un partenariat déjà engagé plus tôt dans l’année. Huawei et AIS avaient annoncé en avril 2026 un protocole d’accord sur la localisation en Égypte de la fabrication de systèmes BESS, avec production locale, localisation de composants et formation technique parmi les axes de coopération.