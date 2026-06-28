World Cup 2026: South Africa and Canada deadlocked at halftime (0-0)

South Africa and Canada are level at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup round-of-16 match at SoFi Stadium, with South Africa dominating possession.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
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SUMMARY

The 2026 World Cup round-of-16 match between South Africa and Canada, played at SoFi Stadium in Los Angeles, is tied 0-0 after an evenly balanced first half.

Both teams showed attacking intent, but neither managed to convert their chances despite several shots on target. Possession was heavily in South Africa’s favor, with 64% of the ball compared with 36% for Canada.

The South Africans attempted two shots, one of them on target, while Canada had three shots, also with one on target. Goalkeepers Ronwen Williams for South Africa and Maxime Crépeau for Canada each made an important save to keep the scoreline blank.

The defensive solidity on both sides was notable, particularly from Mbekezeli Mbokazi and Aubrey Modiba for South Africa, who were very active, while for Canada, Richie Laryea and Derek Cornelius helped control the opposition attacks.

No disciplinary sanctions were recorded in this first half, which remained open to a dramatic shift after the teams return from the dressing rooms.

First half dominated by South Africa against Canada

South Africa set up in a 4-2-3-1 under head coach Hugo Broos. Midfielder Teboho Mokoena was particularly proactive, attempting a shot on target. Key players such as Relebohile Mofokeng in attacking midfield and Evidence Makgopa up front are trying to find openings.

The South African block managed to control a large share of the exchanges thanks to 86% passing accuracy on 162 completed passes, imposing its rhythm despite a few Canadian attacks.

Canada build patiently with a solid 4-4-2

Canada, led by Jesse Marsch, are relying on their 4-4-2 formation to contain the South Africans. The attacking duo of Jonathan David and Tani Oluwaseyi remain available to break through the opposing defense. Defensive midfielder Stephen Eustaquio, captain in the absence of the injured I. Koné, was active with one shot on target and two key passes.

Canada’s reduced possession at 36% reflects a more counterattacking approach, banking on the ability of players such as Tajon Buchanan and Richie Laryea to burst down the wings. Their overall passing accuracy stands at 76% from 82 attempts, indicating a more direct style of play.

South Africa
Second half 47' Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 Round of 32
Fil du match
  1. 46'Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : South Africa 1 / Canada 4
  • Tirs : South Africa 3 / Canada 8
  • Possession : South Africa 55% / Canada 45%
  • Corners : South Africa 1 / Canada 3
  • Fautes : South Africa 5 / Canada 5
  • Passes : South Africa 238 / Canada 186
  • Precision des passes : South Africa 84% / Canada 79%
  • xG : South Africa 0.06 / Canada 0.97
World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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