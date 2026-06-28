World Cup 2026: South Africa and Canada deadlocked at halftime (0-0)
South Africa and Canada are level at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup round-of-16 match at SoFi Stadium, with South Africa dominating possession.
SUMMARY
The 2026 World Cup round-of-16 match between South Africa and Canada, played at SoFi Stadium in Los Angeles, is tied 0-0 after an evenly balanced first half.
Both teams showed attacking intent, but neither managed to convert their chances despite several shots on target. Possession was heavily in South Africa’s favor, with 64% of the ball compared with 36% for Canada.
The South Africans attempted two shots, one of them on target, while Canada had three shots, also with one on target. Goalkeepers Ronwen Williams for South Africa and Maxime Crépeau for Canada each made an important save to keep the scoreline blank.
The defensive solidity on both sides was notable, particularly from Mbekezeli Mbokazi and Aubrey Modiba for South Africa, who were very active, while for Canada, Richie Laryea and Derek Cornelius helped control the opposition attacks.
No disciplinary sanctions were recorded in this first half, which remained open to a dramatic shift after the teams return from the dressing rooms.
First half dominated by South Africa against Canada
South Africa set up in a 4-2-3-1 under head coach Hugo Broos. Midfielder Teboho Mokoena was particularly proactive, attempting a shot on target. Key players such as Relebohile Mofokeng in attacking midfield and Evidence Makgopa up front are trying to find openings.
The South African block managed to control a large share of the exchanges thanks to 86% passing accuracy on 162 completed passes, imposing its rhythm despite a few Canadian attacks.
Canada build patiently with a solid 4-4-2
Canada, led by Jesse Marsch, are relying on their 4-4-2 formation to contain the South Africans. The attacking duo of Jonathan David and Tani Oluwaseyi remain available to break through the opposing defense. Defensive midfielder Stephen Eustaquio, captain in the absence of the injured I. Koné, was active with one shot on target and two key passes.
Canada’s reduced possession at 36% reflects a more counterattacking approach, banking on the ability of players such as Tajon Buchanan and Richie Laryea to burst down the wings. Their overall passing accuracy stands at 76% from 82 attempts, indicating a more direct style of play.
- 46'↑↓Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
- Tirs cadres : South Africa 1 / Canada 4
- Tirs : South Africa 3 / Canada 8
- Possession : South Africa 55% / Canada 45%
- Corners : South Africa 1 / Canada 3
- Fautes : South Africa 5 / Canada 5
- Passes : South Africa 238 / Canada 186
- Precision des passes : South Africa 84% / Canada 79%
- xG : South Africa 0.06 / Canada 0.97
- 9'⚽9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique)
- 67'⚽67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique)
- 90+2'90+2' Carton rouge César Montes (Mexique)
- 50'50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud)
- 84'84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 17'17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud)
- 23'23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique)
- 49'49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud)
- 56'↑↓56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud)
- 61'↑↓61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 66'↑↓66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique)
- 66'↑↓66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique)
- 74'74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud)
- 76'↑↓76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique)
- 76'↑↓76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique)
- 77'↑↓77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud)
- 77'↑↓77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud)
- 79'↑↓79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique)
- 82'VAR82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
- 1 Raúl Rangel Goalkeeper
- 15 Israel Reyes Defender
- 3 César Montes Defender
- 5 Johan Vásquez Defender
- 23 Jesús Gallardo Defender
- 6 Erik Lira Midfielder
- 25 Roberto Alvarado Midfielder
- 26 Brian Gutiérrez Midfielder
- 8 Álvaro Fidalgo Midfielder
- 16 Julián Quiñones Midfielder
- 9 Raúl Jiménez Forward
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 14 Armando González
- 10 Alexis Vega
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 2 Jorge Sánchez
- 7 Luis Romo
- 20 Mateo Chávez
- 21 César Huerta
- 18 Obed Vargas
- 17 Orbelín Pineda
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Ronwen Williams Goalkeeper
- 20 Khuliso Mudau Defender
- 19 Nkosinathi Sibisi Defender
- 21 Ime Okon Defender
- 14 Mbekezeli Mbokazi Defender
- 6 Aubrey Modiba Defender
- 4 Teboho Mokoena Midfielder
- 13 Siphephelo Sithole Midfielder
- 23 Jayden Adams Midfielder
- 15 Iqraam Rayners Forward
- 9 Lyle Foster Forward
- 5 Thalente Mbatha
- 11 Themba Zwane
- 7 Oswin Appollis
- 17 Evidence Makgopa
- 22 Ricardo Goss
- 16 Sipho Chaine
- 26 Bradley Cross
- 3 Khulumani Ndamane
- 24 Olwethu Makhanya
- 18 Samukelo Kabini
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 8 Tshepang Moremi
- 10 Relebohile Mofokeng
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 12 Thapelo Maseko
- Tirs cadres : Mexico 4 / South Africa 2
- Tirs : Mexico 16 / South Africa 3
- Possession : Mexico 61% / South Africa 39%
- Corners : Mexico 3 / South Africa 1
- Fautes : Mexico 12 / South Africa 11
- Cartons jaunes : Mexico 1 / South Africa 2
- Cartons rouges : Mexico 1 / South Africa 2
- Passes : Mexico 520 / South Africa 335
- Precision des passes : Mexico 90% / South Africa 81%
- xG : Mexico 1.41 / South Africa 0.07
- Julián Quiñones (Mexico) : note 8.3, 1 but(s)
- Raúl Jiménez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s)
- Roberto Alvarado (Mexico) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Erik Lira (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- César Montes (Mexico) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Raúl Rangel (Mexico) : note 7.2, 2 arret(s)
- Ronwen Williams (South Africa) : note 6.6, 2 arret(s)
- Israel Reyes (Mexico) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 11/06/2026 Mexico 2-0 South Africa (World Cup)
- 11/06/2010 South Africa 1-1 Mexico (World Cup)
- 59'⚽But - L. Krejci (passe V. Coufal)Tchéquie, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 62e
- 64'↑↓Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek)Tchéquie, 64e
- 67'⚽But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In)Corée du Sud, 67e
- 69'↑↓Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung)Corée du Sud, 69e
- 69'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 69e
- 77'VARVAR - T. SoucekTchéquie, 77e
- 80'⚽But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom)Corée du Sud, 80e
- 84'↑↓Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil)Tchéquie, 84e
- 90+6'Carton jaune - Lee Gi-HyukCorée du Sud, 90+6e
- 1 Kim Seung-gyu Goalkeeper
- 2 Han-Beom Lee Defender
- 4 Kim Min-jae Defender
- 3 Gi-Hyuk Lee Defender
- 22 Young-woo Seol Midfielder
- 6 Hwang In-beom Midfielder
- 8 Seung Ho Paik Midfielder
- 13 Lee Tae-seok Midfielder
- 19 Kang-in Lee Forward
- 10 Jae-sung Lee Forward
- 7 Son Heung-min Forward
- 11 Hwang Hee-chan
- 25 Ji-sung Eom
- 18 Hyeon-gyu Oh
- 24 Jin-gyu Kim
- 16 Jin-seob Park
- 21 Jo Hyeonwoo
- 12 Song Bum-keun
- 15 Kim Moon-hwan
- 14 Wi-je Cho
- 5 Kim Tae-hyeon
- 26 Dong-gyeong Lee
- 23 Jens Castrop
- 17 Jun-Ho Bae
- 9 Gue-sung Cho
- 20 Yang Hyun-Jun
- 1 Matěj Kovář Goalkeeper
- 6 Štěpán Chaloupek Defender
- 4 Robin Hranáč Defender
- 7 Ladislav Krejčí Defender
- 5 Vladimír Coufal Midfielder
- 22 Tomáš Souček Midfielder
- 24 Alexandr Sojka Midfielder
- 20 Jaroslav Zelený Midfielder
- 17 Lukáš Provod Forward
- 15 Pavel Šulc Forward
- 10 Patrik Schick Forward
- 18 Michal Sadílek
- 9 Adam Hložek
- 19 Tomáš Chorý
- 13 Mojmír Chytil
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 14 David Jurásek
- 2 David Zima
- 3 Tomáš Holeš
- 21 David Douděra
- 26 Denis Višinský
- 25 Hugo Sochurek
- 12 Lukáš Červ
- 8 Vladimír Darida
- 11 Jan Kuchta
- Tirs cadres : South Korea 6 / Czech Republic 4
- Tirs : South Korea 15 / Czech Republic 8
- Possession : South Korea 62% / Czech Republic 38%
- Corners : South Korea 4 / Czech Republic 5
- Fautes : South Korea 9 / Czech Republic 16
- Cartons jaunes : South Korea 1 / Czech Republic 0
- Passes : South Korea 542 / Czech Republic 323
- Precision des passes : South Korea 87% / Czech Republic 71%
- xG : South Korea 2.00 / Czech Republic 0.84
- Hwang In-beom (South Korea) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Hyeon-gyu Oh (South Korea) : note 7.3, 1 but(s)
- Kang-in Lee (South Korea) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Ladislav Krejčí (Czech Republic) : note 7.2, 1 but(s)
- Kim Seung-gyu (South Korea) : note 7.5, 3 arret(s)
- Matěj Kovář (Czech Republic) : note 7, 4 arret(s)
- Vladimír Coufal (Czech Republic) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Lee Tae-seok (South Korea) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 12/06/2026 South Korea 2-1 Czechia (World Cup)
- 11'Carton jaune - A. JohnstonCanada, 11e
- 21'⚽But - J. Lukic (passe S. Kolasinac)Bosnie-Herzégovine, 21e
- 45'Carton jaune - E. DemirovicBosnie-Herzégovine, 45e
- 45+1'Carton jaune - J. LukicBosnie-Herzégovine, 45+1e
- 53'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 53e
- 61'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - J. David (remplace P. David)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed)Canada, 61e
- 62'↑↓Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 62'↑↓Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 74'↑↓Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 76'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 76e
- 78'⚽But - C. Larin (passe P. David)Canada, 78e
- 84'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 84e
- 90+1'↑↓Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio)Canada, 90+1e
- 90+3'Carton jaune - N. KaticBosnie-Herzégovine, 90+3e
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 4 Luc De Fougerolles Defender
- 13 Derek Cornelius Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 8 Ismael Koné Midfielder
- 7 Stephen Eustaquio Midfielder
- 11 Liam Millar Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 12 Tani Oluwaseyi Forward
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
- 7 Amar Dedić Defender
- 18 Nikola Katić Defender
- 4 Tarik Muharemović Defender
- 5 Sead Kolašinac Defender
- 20 Esmir Bajraktarević Midfielder
- 6 Benjamin Tahirović Midfielder
- 13 Ivan Bašić Midfielder
- 15 Amar Memić Midfielder
- 10 Ermedin Demirović Forward
- 25 Jovo Lukić Forward
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8
- Possession : Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3
- Passes : Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnia and Herzegovina 0.98
- Jovo Lukić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6
No confirmed absence yet.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (World Cup)
- 7'⚽But - Damian Bobadilla1-0États-Unis
- 10'Carton jaune - Juan CaceresParaguay, 10e
- 31'⚽But - Folarin Balogun2-0États-Unis · Passe : Christian Pulisic
- 45'↑↓Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter)États-Unis, 45e
- 50'⚽But - Folarin Balogun3-0États-Unis · Passe : Malik Tillman
- 52'VARVAR - Tim ReamÉtats-Unis, 52e
- 53'Carton jaune - Miguel AlmirónParaguay, 53e
- 59'Carton jaune - Tyler AdamsÉtats-Unis, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce)Paraguay, 62e
- 72'↑↓Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah)États-Unis, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi)États-Unis, 72e
- 73'⚽But - Maurício Magalhães Prado3-1Paraguay · Passe : Julio Enciso
- 79'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa)Paraguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez)Paraguay, 79e
- 80'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra)Paraguay, 80e
- 82'↑↓Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna)États-Unis, 82e
- 88'Carton jaune - Alex ArceParaguay, 88e
- 93'Carton jaune - Junior AlonsoParaguay, 93e
- 98'⚽But - Giovanni Reyna4-1États-Unis · Passe : Alex Freeman
- 24 Matthew Freese Goalkeeper
- 16 Alexander Freeman Defender
- 3 Chris Richards Defender
- 13 Tim Ream Defender
- 5 Antonee Robinson Defender
- 4 Tyler Adams Midfielder
- 17 Malik Tillman Midfielder
- 2 Sergiño Dest Midfielder
- 8 Weston McKennie Midfielder
- 10 Christian Pulišić Midfielder
- 20 Folarin Balogun Forward
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 9 Ricardo Pepi
- 19 Haji Wright
- 12 Orlando Gill Goalkeeper
- 4 Juan Cáceres Defender
- 15 Gustavo Gómez Defender
- 3 Omar Alderete Defender
- 6 Junior Alonso Defender
- 8 Diego Gómez Midfielder
- 14 Andrés Cubas Midfielder
- 16 Damián Bobadilla Midfielder
- 10 Miguel Almirón Midfielder
- 9 Antonio Sanabria Forward
- 19 Julio Enciso Forward
- 11 Mauricio
- 18 Alex Arce
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 2 Gustavo Velázquez
- 13 José Canale
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 24 Gustavo Caballero
- 23 Matías Galarza
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 7 Ramón Sosa
- Tirs cadres : United States 5 / Paraguay 1
- Tirs : United States 15 / Paraguay 9
- Possession : United States 64% / Paraguay 36%
- Corners : United States 3 / Paraguay 1
- Fautes : United States 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : United States 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : United States 0 / Paraguay 0
- F. Balogun (United States) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (United States) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (United States) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (United States) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (United States) : note 7.1
No confirmed absence yet.
- 15/11/2025 USA 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 USA 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 USA 1-0 Paraguay (Copa America)
- 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
- 17'⚽But - B. Embolo0-1Suisse
- 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
- 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
- 65'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
- 65'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
- 79'↑↓Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
- 89'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
- 90+4'⚽But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
- 1 Mahmud Abunad Goalkeeper
- 13 Ayoub Al Oui Defender
- 2 Pedro Miguel Defender
- 16 Boualem Khoukhi Defender
- 14 Homam Al-Amin Defender
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder
- 23 Assim Madibo Midfielder
- 4 Issa Laye Midfielder
- 8 Edmilson Junior Forward
- 15 Yusuf Abdurisag Forward
- 11 Akram Afif Forward
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 1 Gregor Kobel Goalkeeper
- 6 Denis Zakaria Defender
- 4 Nico Elvedi Defender
- 5 Manuel Akanji Defender
- 13 Ricardo Rodríguez Defender
- 20 Michel Aebischer Midfielder
- 10 Granit Xhaka Midfielder
- 8 Remo Freuler Midfielder
- 11 Dan Ndoye Forward
- 7 Breel Embolo Forward
- 17 Rubén Vargas Forward
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 3 / Switzerland 7
- Tirs : Qatar 6 / Switzerland 25
- Possession : Qatar 31% / Switzerland 69%
- Corners : Qatar 3 / Switzerland 9
- Fautes : Qatar 12 / Switzerland 11
- Cartons jaunes : Qatar 2 / Switzerland 1
- Passes : Qatar 266 / Switzerland 568
- Precision des passes : Qatar 71% / Switzerland 91%
- xG : Qatar 0.64 / Switzerland 3.15
- Breel Embolo (Switzerland) : note 7, 1 but(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s)
- Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.9
- Nico Elvedi (Switzerland) : note 7.5
- Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3
- Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.3
- Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 14/11/2018 Switzerland 0-1 Qatar (Friendlies)
- 21'⚽But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
- 32'⚽But - Vinicius Junior1-1Brésil · Passe : Bruno Guimaraes
- 37'Carton jaune - CasemiroBrésil, 37e
- 43'Carton jaune - IbanezBrésil, 43e
- 46'↑↓Remplacement - Ibanez (remplace Danilo)Brésil, 46e
- 46'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 46e
- 61'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha)Brésil, 61e
- 62'↑↓Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique)Brésil, 62e
- 65'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi)Maroc, 65e
- 65'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 65e
- 80'↑↓Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 80e
- 89'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 89e
- 1 Alisson Goalkeeper
- 24 Roger Ibañez Defender
- 4 Marquinhos Defender
- 3 Gabriel Magalhães Defender
- 16 Douglas Santos Defender
- 5 Casemiro Midfielder
- 8 Bruno Guimarães Midfielder
- 20 Lucas Paquetá Midfielder
- 11 Raphinha Midfielder
- 7 Vinícius Júnior Midfielder
- 25 Igor Thiago Forward
- 13 Danilo
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 9 Matheus Cunha
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 18 Danilo Santos
- 26 Rayan
- 2 Éderson
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 1 Bono Goalkeeper
- 2 Achraf Hakimi Defender
- 14 Issa Diop Defender
- 18 Chadi Riad Defender
- 3 Noussair Mazraoui Defender
- 24 Neil El Aynaoui Midfielder
- 6 Ayyoub Bouaddi Midfielder
- 10 Brahim Díaz Midfielder
- 8 Azzedine Ounahi Midfielder
- 23 Bilal El Khannouss Midfielder
- 11 Ismael Saibari Forward
- 7 Chemsdine Talbi
- 15 Samir El Mourabet
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 17 Amine Sbai
- 16 Gessime Yassine
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Brazil 4 / Morocco 2
- Tirs : Brazil 10 / Morocco 12
- Possession : Brazil 55% / Morocco 45%
- Corners : Brazil 4 / Morocco 0
- Fautes : Brazil 14 / Morocco 12
- Cartons jaunes : Brazil 2 / Morocco 0
- Passes : Brazil 465 / Morocco 383
- Precision des passes : Brazil 88% / Morocco 86%
- xG : Brazil 1.12 / Morocco 1.28
- Vinícius Júnior (Brazil) : note 8.2, 1 but(s)
- Ismael Saibari (Morocco) : note 7.7, 1 but(s)
- Bruno Guimarães (Brazil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Brahim Díaz (Morocco) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Bono (Morocco) : note 6.9, 3 arret(s)
- Marquinhos (Brazil) : note 7.2
- Gabriel Magalhães (Brazil) : note 7.2
- Alisson (Brazil) : note 6.5, 1 arret(s)
No confirmed absence yet.
- 25/03/2023 Morocco 2-1 Brazil (Friendlies)
- 28'⚽But - J. McGinn0-1Écosse
- 39'Carton jaune - J. BellegardeHaïti, 39e
- 46'Carton jaune - A. HickeyÉcosse, 46e
- 61'↑↓Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir)Haïti, 61e
- 75'↑↓Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 75e
- 76'↑↓Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph)Haïti, 76e
- 83'↑↓Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis)Écosse, 83e
- 83'↑↓Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean)Écosse, 83e
- 85'↑↓Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune)Haïti, 85e
- 90+1'Carton jaune - F. CurtisÉcosse, 90+1e
- 90+5'Carton jaune - K. McLeanÉcosse, 90+5e
- 1 Johny Placide Goalkeeper
- 2 Carlens Arcus Defender
- 4 Ricardo Adé Defender
- 5 Hannes Delcroix Defender
- 8 Martin Expérience Defender
- 11 Louicius Don Deedson Midfielder
- 17 Danley Jean Jacques Midfielder
- 10 Jean-Ricner Bellegarde Midfielder
- 15 Ruben Providence Midfielder
- 20 Frantzdy Pierrot Forward
- 18 Wilson Isidor Forward
- 21 Josué Casimir
- 12 Alexandre Pierre
- 23 Josué Duverger
- 3 Keeto Thermoncy
- 13 Duke Lacroix
- 14 Garven-Michee Metusala
- 22 Jean-Kévin Duverne
- 24 Wilguens Paugain
- 6 Carl Fred Sainté
- 25 Dominique Simon
- 26 Woodensky Pierre
- 7 Derrick Etienne
- 9 Duckens Nazon
- 16 Lenny Joseph
- 19 Yassin Fortune
- 1 Angus Gunn Goalkeeper
- 2 Aaron Hickey Defender
- 5 Grant Hanley Defender
- 13 Jack Hendry Defender
- 3 Andy Robertson Defender
- 17 Ben Gannon-Doak Midfielder
- 4 Scott McTominay Midfielder
- 19 Lewis Ferguson Midfielder
- 7 John McGinn Midfielder
- 20 Lawrence Shankland Forward
- 10 Che Adams Forward
- 12 Liam Kelly
- 21 Craig Gordon
- 6 Kieran Tierney
- 15 John Souttar
- 16 Dominic Hyam
- 22 Nathan Patterson
- 24 Tony Ralston
- 26 Scott McKenna
- 8 Tyler Fletcher
- 11 Ryan Christie
- 23 Kenny McLean
- 25 Findlay Curtis
- 9 Lyndon Dykes
- 14 Ross Stewart
- 18 George Hirst
- Tirs cadres : Haiti 2 / Scotland 2
- Tirs : Haiti 14 / Scotland 9
- Possession : Haiti 54% / Scotland 46%
- Corners : Haiti 4 / Scotland 3
- Fautes : Haiti 23 / Scotland 21
- Cartons jaunes : Haiti 1 / Scotland 3
- Passes : Haiti 426 / Scotland 366
- Precision des passes : Haiti 85% / Scotland 82%
- xG : Haiti 1.01 / Scotland 1.07
- John McGinn (Scotland) : note 7.2, 1 but(s)
- Grant Hanley (Scotland) : note 7.5
- Jean-Ricner Bellegarde (Haiti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Johny Placide (Haiti) : note 6.9, 1 arret(s)
- Angus Gunn (Scotland) : note 6.9, 1 arret(s)
- Ben Gannon-Doak (Scotland) : note 7.3
- Lewis Ferguson (Scotland) : note 7.3
- Ricardo Adé (Haiti) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 27'⚽But - N. Irankunda1-0Australie · Passe : P. Okon-Engstler
- 46'↑↓Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz)Turquie, 46e
- 61'↑↓Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay)Australie, 61e
- 62'↑↓Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun)Turquie, 62e
- 74'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi)Australie, 74e
- 74'↑↓Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria)Australie, 74e
- 75'⚽But - C. Metcalfe2-0Australie
- 81'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan)Turquie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur)Turquie, 81e
- 84'↑↓Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)Australie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul)Turquie, 85e
- 86'Carton jaune - Y. AkgunTurquie, 86e
- 18 Patrick Beach Goalkeeper
- 4 Jacob Italiano Defender
- 3 Alessandro Circati Defender
- 19 Harry Souttar Defender
- 21 Cameron Burgess Defender
- 5 Jordan Bos Defender
- 8 Connor Metcalfe Midfielder
- 13 Aiden O'Neill Midfielder
- 24 Paul Okon-Engstler Midfielder
- 17 Nestory Irankunda Midfielder
- 9 Mohamed Touré Forward
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 6 Jason Geria
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 7 Mathew Leckie
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 20 Cristian Volpato
- 23 Nishan Velupillay
- 26 Tete Yengi
- 23 Uğurcan Çakır Goalkeeper
- 2 Zeki Çelik Defender
- 3 Merih Demiral Defender
- 14 Abdülkerim Bardakcı Defender
- 20 Ferdi Kadıoğlu Defender
- 16 İsmail Yüksek Midfielder
- 10 Hakan Çalhanoğlu Midfielder
- 8 Arda Güler Midfielder
- 6 Orkun Kökçü Midfielder
- 21 Barış Alper Yılmaz Midfielder
- 7 Kerem Aktürkoğlu Forward
- 1 Mert Günok
- 12 Altay Bayındır
- 4 Çağlar Söyüncü
- 13 Eren Elmalı
- 15 Ozan Kabak
- 18 Mert Müldür
- 25 Samet Akaydın
- 22 Kaan Ayhan
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 19 Yunus Akgün
- 24 Oğuz Aydın
- 26 Can Uzun
- 9 Deniz Gül
- 11 Kenan Yıldız
- Tirs cadres : Australia 4 / Turkey 6
- Tirs : Australia 9 / Turkey 25
- Possession : Australia 31% / Turkey 69%
- Corners : Australia 4 / Turkey 6
- Fautes : Australia 8 / Turkey 3
- Passes : Australia 250 / Turkey 581
- Precision des passes : Australia 77% / Turkey 90%
- xG : Australia 0.81 / Turkey 1.14
- Patrick Beach (Australia) : note 7.9, 6 arret(s)
- Connor Metcalfe (Australia) : note 7.9, 1 but(s)
- Nestory Irankunda (Australia) : note 7.5, 1 but(s)
- Paul Okon-Engstler (Australia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- İsmail Yüksek (Turkey) : note 7.5
- Harry Souttar (Australia) : note 7.3
- Uğurcan Çakır (Turkey) : note 6.3, 2 arret(s)
- Alessandro Circati (Australia) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 6'⚽But - F. Nmecha1-0Allemagne · Passe : F. Wirtz
- 21'⚽But - L. Comenencia1-1Curaçao
- 38'⚽But - N. Schlotterbeck2-1Allemagne · Passe : N. Brown
- 45+5'⚽But - K. Havertz3-1Allemagne
- 46'↑↓Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse)Curaçao, 46e
- 47'⚽But - J. Musiala4-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 64'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 64e
- 65'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha)Curaçao, 65e
- 68'⚽But - N. Brown5-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 73'↑↓Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum)Allemagne, 73e
- 78'⚽But - D. Undav6-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 83'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton)Allemagne, 83e
- 88'⚽But - K. Havertz7-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 1 Manuel Neuer Goalkeeper
- 6 Joshua Kimmich Defender
- 4 Jonathan Tah Defender
- 15 Nico Schlotterbeck Defender
- 18 Nathaniel Brown Defender
- 23 Felix Nmecha Midfielder
- 5 Aleksandar Pavlović Midfielder
- 19 Leroy Sané Midfielder
- 10 Jamal Musiala Midfielder
- 17 Florian Wirtz Midfielder
- 7 Kai Havertz Forward
- 26 Deniz Undav
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 24 Malick Thiaw
- 9 Jamie Leweling
- 8 Leon Goretzka
- 25 Assan Ouédraogo
- 20 Nadiem Amiri
- 16 Angelo Stiller
- 13 Pascal Groß
- 11 Nick Woltemade
- 14 Maximilian Beier
- 1 Eloy Room Goalkeeper
- 5 Sherel Constancio Floranus Defender
- 23 Riechedly Bazoer Defender
- 18 Armando Obispo Defender
- 24 Deveron Fonville Defender
- 8 Livano Comenencia Midfielder
- 10 Leandro Bacuna Midfielder
- 7 Juninho Bacuna Midfielder
- 21 Tahith Chong Midfielder
- 9 Jürgen Locadia Forward
- 12 Sontje Hansen Forward
- 11 Jeremy Antonisse
- 16 Jearl Margaritha
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 25 Tyrick Bodak
- 3 Jurien Gaari
- 20 Joshua Brenet
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 15 Ar'Jany Martha
- 14 Kenji Gorré
- 22 Kevin Felida
- 13 Tyrese Noslin
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- Tirs cadres : Germany 12 / Curaçao 2
- Tirs : Germany 26 / Curaçao 8
- Possession : Germany 65% / Curaçao 35%
- Corners : Germany 8 / Curaçao 1
- Fautes : Germany 18 / Curaçao 10
- Passes : Germany 630 / Curaçao 336
- Precision des passes : Germany 87% / Curaçao 82%
- xG : Germany 3.90 / Curaçao 0.40
- Deniz Undav (Germany) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Kai Havertz (Germany) : note 8.2, 2 but(s)
- Nathaniel Brown (Germany) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Joshua Kimmich (Germany) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Felix Nmecha (Germany) : note 8.6, 1 but(s)
- Nico Schlotterbeck (Germany) : note 8.2, 1 but(s)
- Jamal Musiala (Germany) : note 8.2, 1 but(s)
- Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
No confirmed absence yet.
- 14/06/2026 Germany 7-1 Curaçao (World Cup)
- 51'⚽But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 57'⚽But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
- 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
- 64'⚽But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 66'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
- 70'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
- 81'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
- 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
- 84'↑↓Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
- 88'⚽But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
- 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
- 89'⚽But - K. Ogawa2-2Japon
- 1 Bart Verbruggen Goalkeeper
- 22 Denzel Dumfries Defender
- 6 Jan Paul van Hecke Defender
- 4 Virgil van Dijk Defender
- 15 Micky van de Ven Defender
- 8 Ryan Gravenberch Midfielder
- 21 Frenkie de Jong Midfielder
- 14 Tijjani Reijnders Midfielder
- 24 Crysencio Summerville Forward
- 18 Donyell Malen Forward
- 11 Cody Gakpo Forward
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Goalkeeper
- 16 Tsuyoshi Watanabe Defender
- 3 Shogo Taniguchi Defender
- 21 Hiroki Itō Defender
- 10 Ritsu Doan Midfielder
- 24 Kaishu Sano Midfielder
- 15 Daichi Kamada Midfielder
- 13 Keito Nakamura Midfielder
- 8 Takefusa Kubo Forward
- 11 Daizen Maeda Forward
- 18 Ayase Ueda Forward
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
- Tirs cadres : Netherlands 4 / Japan 1
- Tirs : Netherlands 6 / Japan 4
- Possession : Netherlands 70% / Japan 30%
- Corners : Netherlands 4 / Japan 1
- Fautes : Netherlands 4 / Japan 5
- Cartons jaunes : Netherlands 1 / Japan 0
- Passes : Netherlands 427 / Japan 182
- Precision des passes : Netherlands 89% / Japan 83%
- xG : Netherlands 0.45 / Japan 0.18
- Ryan Gravenberch (Netherlands) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Virgil van Dijk (Netherlands) : note 7.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Keito Nakamura (Japan) : note 7.3, 1 but(s)
- Takefusa Kubo (Japan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japan) : note 6.6, 2 arret(s)
- Jan Paul van Hecke (Netherlands) : note 7.3
- Cody Gakpo (Netherlands) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 19/06/2010 Netherlands 1-0 Japan (World Cup)
- 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
- 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
- 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
- 56'↑↓Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
- 56'↑↓Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
- 62'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
- 62'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
- 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
- 77'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
- 89'↑↓Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
- 90'⚽But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
- 1 Yahia Fofana Goalkeeper
- 17 Guéla Doué Defender
- 5 Wilfried Singo Defender
- 20 Emmanuel Agbadou Defender
- 3 Ghislain Konan Defender
- 11 Yan Diomande Midfielder
- 8 Franck Kessié Midfielder
- 6 Seko Fofana Midfielder
- 24 Bazoumana Touré Midfielder
- 19 Nicolas Pépé Forward
- 12 Elye Wahi Forward
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 7 Odilon Kossounou
- 21 Evan Ndicka
- 18 Ibrahim Sangaré
- 25 Parfait Guiagon
- 15 Amad Diallo
- 10 Simon Adingra
- 26 Christ Inao Oulaï
- 4 Jean Michaël Seri
- 22 Evann Guessand
- 9 Ange-Yoan Bonny
- 14 Oumar Diakité
- 1 Hernán Galíndez Goalkeeper
- 21 Alan Franco Defender
- 4 Joel Ordóñez Defender
- 6 Willian Pacho Defender
- 9 John Yeboah Midfielder
- 23 Moisés Caicedo Midfielder
- 15 Pedro Vite Midfielder
- 3 Piero Hincapié Midfielder
- 19 Gonzalo Plata Forward
- 13 Enner Valencia Forward
- 14 Alan Minda Forward
- 22 Gonzalo Valle
- 12 Moisés Ramírez
- 26 Yaimar Medina
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 20 Nilson Angulo
- 10 Kendry Páez
- 7 Pervis Estupiñán
- 5 Jordy Alcivar
- 17 Ángelo Preciado
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 8 Anthony Valencia
- 24 Jeremy Arevalo
- 11 Kevin Rodriguez
- Tirs cadres : Ivory Coast 1 / Ecuador 0
- Tirs : Ivory Coast 6 / Ecuador 6
- Possession : Ivory Coast 45% / Ecuador 55%
- Corners : Ivory Coast 2 / Ecuador 0
- Fautes : Ivory Coast 8 / Ecuador 3
- Cartons jaunes : Ivory Coast 3 / Ecuador 0
- Passes : Ivory Coast 233 / Ecuador 285
- Precision des passes : Ivory Coast 83% / Ecuador 87%
- xG : Ivory Coast 0.73 / Ecuador 0.54
- Hernán Galíndez (Ecuador) : note 7.2, 1 arret(s)
- Yan Diomande (Ivory Coast) : note 7.2
- Pedro Vite (Ecuador) : note 7.2
- Guéla Doué (Ivory Coast) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Franck Kessié (Ivory Coast) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alan Franco (Ecuador) : note 7
- Emmanuel Agbadou (Ivory Coast) : note 6.9
- Enner Valencia (Ecuador) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 7'⚽But - Y. Ayari1-0Suède
- 30'⚽But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
- 43'⚽But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
- 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
- 59'⚽But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
- 65'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
- 65'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
- 72'↑↓Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
- 83'↑↓Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
- 83'↑↓Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
- 84'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
- 84'⚽But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
- 90+6'⚽But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
- 23 Kristoffer Nordfeldt Goalkeeper
- 2 Gustaf Lagerbielke Defender
- 4 Isak Hien Defender
- 3 Victor Lindelöf Defender
- 16 Jesper Karlström Midfielder
- 21 Alexander Bernhardsson Midfielder
- 10 Benjamin Nygren Midfielder
- 18 Yasin Ayari Midfielder
- 5 Gabriel Gudmundsson Midfielder
- 17 Viktor Gyökeres Forward
- 9 Alexander Isak Forward
- 24 Elliot Stroud
- 7 Lucas Bergvall
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 8 Daniel Svensson
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 19 Mattias Svanberg
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- 1 Abdelmouhib Chamakh Goalkeeper
- 20 Yan Valery Defender
- 4 Omar Rekik Defender
- 3 Montassar Talbi Defender
- 21 Amine Ben Hmida Defender
- 2 Ali Abdi Defender
- 13 Rani Khedira Midfielder
- 17 Ellyes Skhiri Midfielder
- 10 Hannibal Mejbri Midfielder
- 8 Elias Saad Forward
- 25 Anis Ben Slimane Forward
- 16 Aymen Dahmen
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 6 Dylan Bronn
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 11 Ismael Gharbi
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 26 Sebastian Tounekti
- 7 Elias Achouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 9 Hazem Mastouri
- 19 Firas Chaouat
- Tirs cadres : Sweden 7 / Tunisia 2
- Tirs : Sweden 13 / Tunisia 6
- Possession : Sweden 49% / Tunisia 51%
- Corners : Sweden 4 / Tunisia 2
- Fautes : Sweden 10 / Tunisia 8
- Cartons jaunes : Sweden 0 / Tunisia 1
- Passes : Sweden 353 / Tunisia 362
- Precision des passes : Sweden 79% / Tunisia 79%
- xG : Sweden 1.26 / Tunisia 0.20
- Alexander Isak (Sweden) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Yasin Ayari (Sweden) : note 8.3, 2 but(s)
- Viktor Gyökeres (Sweden) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mattias Svanberg (Sweden) : note 7.3, 1 but(s)
- Omar Rekik (Tunisia) : note 7.2, 1 but(s)
- Hannibal Mejbri (Tunisia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Lucas Bergvall (Sweden) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Gudmundsson (Sweden) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 15/06/2026 Sweden 5-1 Tunisia (World Cup)
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