World Cup 2026: Colombia knock out Ghana in the round of 32 thanks to Jhon Arias goal

Colombia beat Ghana 1-0 at Kansas City Stadium on July 4, 2026, as Jhon Arias' 14th-minute goal sent them into the World Cup round of 16.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
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SUMMARY

Colombia defeated Ghana (1-0) on July 4, 2026, at Kansas City Stadium, in the round of 32 of the 2026 World Cup. It was a victory secured in regulation time by a Jhon Arias goal in the 14th minute, allowing the Colombians to book their place in the round of 16.

The two teams produced an intense match, with Colombia dominating possession (63%) and proving more accurate with their shooting (5 on target from 9 attempts). Ghana, despite a solid defensive setup, failed to put a single effort on target (0 from 8), halting their progress in the competition under Carlos Queiroz.

Jhon Arias’ goal came shortly after an early substitution in the Colombian attack, with Luis Suárez replaced by Jhon Córdoba. From a Suárez assist, Arias opened the scoring in the 14th minute, despite having received a yellow card moments earlier (12th). Colombia managed their lead despite several bookings, notably for Arias and Ríos, while Ghana made several tactical changes but could not equalize.

Colombia’s defensive commitment, led by Davinson Sánchez and Jhon Lucumí, neutralized Ghana’s attacks, spearheaded by Jordan Ayew and Antoine Semenyo. Goalkeeper Lawrence Ati Zigi made several saves, but it was not enough to rescue his team.

This victory confirms the work of Nestor Lorenzo at the helm of Colombia, who rely on an attacking 4-3-3 with key players such as James Rodríguez, Luis Díaz and Jefferson Lerma. Ghana, set up in a 4-1-4-1 with Thomas Partey as the holding midfielder, exit the competition despite showing clear fighting spirit.

An active Colombia side in a 4-3-3 led by Nestor Lorenzo

Colombia head coach Nestor Lorenzo lined up in a classic 4-3-3 system, combining defensive solidity with attacking creativity. Camilo Vargas was in goal, protected by a back four of Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí and Johan Mojica. In midfield, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma and Jhon Arias drove the play, supporting the attacking trio of James Rodríguez, Jhon Córdoba and Luis Díaz.

Jhon Arias’ role was decisive: he opened the scoring and was behind several openings, well supported by James Rodríguez, who controlled the tempo of the match before being replaced at half-time. The tactical flexibility shown through several quick changes helped maintain pressure on a Ghanaian defense that was solid but ultimately beaten.

Ghana’s 4-1-4-1 comes up short under Carlos Queiroz

Carlos Queiroz opted for a 4-1-4-1, with Lawrence Ati Zigi in goal and a defense led by Derrick Luckassen and Gideon Mensah. Thomas Partey operated at the base of midfield, while Iñaki Williams and Antoine Semenyo tried to spark the attack.

Despite several second-half substitutions, including the introductions of Abdul Fatawu Issahaku and Jordan Ayew, Ghana never managed to get a shot on target, underlining a frustrating contest. Several bookings also marked the match for the Ghanaians, who must rethink their attacking play if they are to go further in the competition.

Colombia
Finished Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 Round of 32
Fil du match
  1. 8'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 8e
  2. 12'Carton jaune - J. AriasColombie, 12e
  3. 13'Remplacement - M. Senaya (remplace A. Seidu)Ghana, 13e
  4. 14'But - J. Arias (passe L. Suarez)Colombie, 14e
  5. 46'Remplacement - J. Rodriguez (remplace R. Rios)Colombie, 46e
  6. 49'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 49e
  7. 56'VAR - L. DiazColombie, 56e
  8. 62'Remplacement - I. Williams (remplace I. Fatawu)Ghana, 62e
  9. 62'Remplacement - K. Sibo (remplace E. Owusu)Ghana, 62e
  10. 66'Carton jaune - I. FatawuGhana, 66e
  11. 73'Remplacement - J. Arias (remplace J. Quintero)Colombie, 73e
  12. 76'Carton jaune - A. SeiduGhana, 76e
  13. 78'Carton jaune - R. RiosColombie, 78e
  14. 79'Remplacement - J. Ayew (remplace E. Nuamah)Ghana, 79e
  15. 79'Remplacement - C. Yirenkyi (remplace P. Adu)Ghana, 79e
  16. 90'Remplacement - L. Diaz (remplace J. Campaz)Colombie, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombia 5 / Ghana 0
  • Tirs : Colombia 9 / Ghana 8
  • Possession : Colombia 63% / Ghana 37%
  • Corners : Colombia 2 / Ghana 2
  • Fautes : Colombia 10 / Ghana 5
  • Cartons jaunes : Colombia 1 / Ghana 2
  • Cartons rouges : Colombia 0 / Ghana 0
Joueurs clés
  • J. Arias (Colombia) : note 7.94, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • L. Zigi (Ghana) : note 6.91, 4 arret(s)
  • L. Suárez (Colombia) : note 6.53, 1 passe(s) decisive(s)
  • D. Muñoz (Colombia) : note 7.68
  • D. Sánchez (Colombia) : note 7.68
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
After extra time Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Finished Kansas City Stadium
Ghana
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FIL D'ACTU
04:35 Football : World Cup 2026: Colombia knock out Ghana in the round of 32 thanks to Jhon Arias goal
03:25 Football : World Cup 2026: Colombia lead Ghana at half-time (1-0)
04:35 World Cup 2026: Colombia knock out Ghana in the round of 32 thanks to Jhon Arias goal