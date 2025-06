Polémiques, pressions… MANSSAH 2025 reporté siné dié

- Publicité-

Prévue du 26 au 28 juin 2025 à Lomé, la conférence MANSSAH n’aura finalement pas lieu à la date annoncée. Dans un communiqué officiel publié ce 17 juin, les co-fondateurs du mouvement ont annoncé son report à une date ultérieure, évoquant une décision prise « avec gravité » pour préserver l’intégrité de l’initiative.

Pensée comme un moment de mémoire et de transformation, 140 ans après la Conférence de Berlin, MANSSAH ambitionnait de rassembler plus de 10 000 Africains et Afrodescendants, sur place à Lomé comme en ligne. L’événement se voulait une plateforme d’unité, de dialogue et d’action pour construire un avenir commun à l’Afrique.

Mais selon les organisateurs, des « tentatives délibérées de détourner l’esprit de notre initiative » et des attaques venues de « voix marginales mais bruyantes » ont conduit ces derniers à repousser la conférence. Ceux-ci dénoncent une instrumentalisation politique d’un projet qui se veut indépendant, fédérateur et inclusif.

« Ce que certains s’acharnent à salir, c’est une vision qui dépasse les clivages, les frontières, les égos », peut-on lire dans le communiqué.

Malgré ce contretemps, les organisateurs se montrent résolument optimistes. Ils rappellent que MANSSAH n’est pas un événement ponctuel, mais un mouvement de fond porté par un think tank indépendant, rassemblant des voix africaines du continent et de la diaspora.

Le report est qualifié de « sursaut » et non de renoncement. Il est présenté comme une occasion de consolider l’unité autour de la vision de MANSSAH, à l’heure où le continent est trop souvent fracturé par les divisions.

« MANSSAH n’est pas un événement, c’est un mouvement », concluent les fondateurs, affirmant que l’Afrique mérite mieux que les divisions actuelles.

Polémiques nourries autour de la conférence MANSSAH 2025

La conférence MANSSAH 2025, portée par le journaliste Alain Foka, a suscité une vive controverse, aussi bien sur le continent qu’au sein de la diaspora africaine. À l’origine de ces tensions, plusieurs éléments liés au contexte politique dans lequel s’inscrit l’événement, à la composition de ses intervenants et aux interrogations sur sa réelle indépendance.

Le choix de Lomé comme ville hôte a été largement critiqué. Pour beaucoup, la tenue de la conférence dans la capitale togolaise, combinée à la participation annoncée de figures proches du régime de Faure Gnassingbé, est perçue comme une caution implicite apportée à un pouvoir souvent accusé de dérive autoritaire. Cette proximité apparente a semé le doute sur la neutralité du projet MANSSAH, en décalage avec son discours d’unité et d’indépendance.

À cela s’ajoute la composition des panels annoncés, jugée déséquilibrée par certains observateurs. Plusieurs critiques ont estimé que les intervenants sélectionnés donnaient une place trop marginale aux voix dissonantes, en particulier celles issues de l’opposition ou de la société civile engagée. Cette impression d’entre-soi a renforcé l’idée que la conférence manquait d’un réel pluralisme de pensée, pourtant indispensable à un débat panafricain ouvert et inclusif.

Par ailleurs, des zones d’ombre ont été relevées concernant les objectifs concrets de l’initiative. Si le projet affichait de grandes ambitions, telles que la refondation du récit africain ou la mobilisation des intelligences du continent, de nombreux internautes et participants potentiels ont exprimé leur scepticisme face à l’absence de feuille de route claire ou de propositions concrètes. Le discours porté par les organisateurs, bien que mobilisateur, a parfois été jugé trop vague pour susciter une adhésion massive.

Enfin, des soupçons d’agenda personnel ou politique ont émergé autour de la figure d’Alain Foka. Certains ont vu dans la conférence une opération de communication visant à renforcer sa stature médiatique ou à préparer une forme de repositionnement dans les cercles d’influence du continent. La forte exposition médiatique de l’événement et la présence de personnalités controversées n’ont fait qu’alimenter ces spéculations.



Manssah, une vision nouvelle pour l’Afrique

Créée en 2023, MANSSAH est une initiative panafricaine ambitieuse portée par un collectif de dirigeants, penseurs, artistes, entrepreneurs et membres de la diaspora africaine. MANSSAH se veut être un espace de réflexion, d’action et de transformation, à la fois pour l’Afrique et par l’Afrique.

Le cœur de la démarche repose sur une volonté de repenser les fondements politiques, économiques, culturels et symboliques du continent, afin d’y impulser une dynamique nouvelle, inclusive et durable. À travers ses actions, MANSSAH cherche à fédérer les intelligences africaines autour d’un idéal commun, à dépasser les clivages traditionnels, et à reconstruire un imaginaire collectif en rupture avec les récits de domination hérités du passé.

L’un des actes fondateurs de ce mouvement était la conférence prévue à Lomé en juin 2025, symboliquement organisée 140 ans après la Conférence de Berlin. Cet événement, qui devait rassembler plus de 10 000 participants venus du continent et de la diaspora, visait à poser les jalons d’une nouvelle gouvernance africaine fondée sur l’unité, la souveraineté et l’innovation. Mais au-delà de l’événement ponctuel, c’est une structure pérenne qui a vu le jour, avec la création de « Clubs MANSSAH » dans plusieurs pays, la mise en place d’ateliers citoyens, de masterclasses, et de dispositifs de suivi des engagements.

MANSSAH se positionne comme un véritable think tank africain, indépendant de tout pouvoir étatique ou partisan. Son approche repose sur l’intelligence collective, la transmission des savoirs et l’implication directe des populations dans la réflexion stratégique. En s’appuyant sur les nouvelles technologies et une ouverture au monde, le mouvement entend également faire entendre la voix africaine dans les débats globaux.