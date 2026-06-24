Budget 2027–2029: le Bénin trace une trajectoire de croissance maîtrisée

Présenté aux députés à l’occasion du débat d’orientation budgétaire tenu ce jour mercredi 24 juin 2026, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027–2029 pose les jalons de la stratégie financière de l’État béninois pour les trois prochaines années. À travers ce cadre de référence, le gouvernement entend consolider les performances économiques récentes tout en préparant une nouvelle phase de transformation structurelle.

Réunis en séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les parlementaires ont examiné les grandes options qui orienteront l’élaboration du budget général de l’État pour l’exercice 2027. L’exercice revêt une portée particulière, puisqu’il s’agit du premier débat de ce type du nouveau cycle politique engagé sous la conduite du gouvernement du président Romuald Wadagni.

Pour le président de la Commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi, ce débat constitue un passage clé du calendrier budgétaire. Il permet à à la fois d’apprécier les résultats obtenus ces dernières années et d’évaluer la cohérence des choix projetés à moyen terme, dans un contexte régional et international encore instable.

Les données macroéconomiques présentées traduisent une résilience notable de l’économie béninoise. Entre 2023 et 2026, le pays a su maintenir une dynamique de croissance soutenue malgré les tensions géopolitiques mondiales, les perturbations énergétiques et les défis sécuritaires persistants en Afrique de l’Ouest.

Le rapport soumis aux députés indique une progression continue du produit intérieur brut, avec un taux de croissance passant de 6,4 % en 2023 à 7,5 % en 2024, avant d’atteindre 8,1 % en 2025, un niveau inédit depuis le renouveau démocratique.

Cette performance repose sur plusieurs piliers. Le secteur agricole a continué de jouer un rôle central, tandis que l’industrie, les bâtiments et travaux publics, ainsi que les services marchands et le commerce ont enregistré un regain d’activité. L’ensemble a contribué à renforcer la base productive nationale et à améliorer les équilibres macroéconomiques.

À travers la programmation 2027–2029, le gouvernement affiche ainsi son ambition de conjuguer discipline budgétaire, poursuite des réformes et investissements structurants, avec pour objectif d’ancrer durablement la croissance et d’en élargir les retombées sociales.