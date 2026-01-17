2026 legislative elections in Benin: 60 seats for the UPR and 49 seats for the BR (CENA)

On connait désormais les résultats de l’election législative du 11 janvier 2026. Selon les résultats provisoires proclamés par Sacca Lafia, président de la Cena, seuls les partis UPR et BR ont pu levé des sièges.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 is available New experience: community, comments and live news. Discover BWTV 2.0

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publics les résultats provisoires de l’élection législative du 11 janvier 2026, précisant la répartition des sièges à l’Assemblée nationale. À l’issue de l’application des dispositions du Code électoral, deux formations politiques remplissent les conditions d’éligibilité et se partagent l’intégralité de la représentation parlementaire à savoir 60 sièges pour l’Union Progressiste le Renouveau et 49 sièges pour le Bloc Républicain.

Le scrutin s’est déroulé sur la base d’un corps électoral de 7 834 608 inscrits, avec 2 036 533 votants, soit un taux de participation de 36,73 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 2 790 347, pour 87 426 bulletins nuls. Au plan national, les scores consolidés ont été les suivants :

Union progressiste le Renouveau (UPR) : 1 148 118 voix , soit 41,15 % ;

: , soit ; Bloc républicain (BR) : 1 022 462 voix, soit 36,64 %.

Ayant franchi le seuil de 20 % des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales, ces deux partis sont déclarés éligibles à l’attribution des sièges. Ainsi, la CENA a procédé à l’attribution des sièges ordinaires circonscription par circonscription, selon le principe de la représentation proportionnelle, combinant le quotient électoral et la règle de la plus forte moyenne. Sur l’ensemble des 24 circonscriptions, l’UPR totalise 44 sièges ordinaires et le BR obtient 41 sièges ordinaires.

Sièges exclusivement réservés aux femmes

Conformément aux dispositions spécifiques du Code électoral relatives à la promotion du genre, des sièges exclusivement réservés aux femmes ont été attribués après l’attribution des sièges ordinaires. À l’issue de ce processus, l’UPR obtient 16 sièges réservés aux femmes et le BR obtient 8 sièges réservés aux femmes.

Aisini, après agrégation des sièges ordinaires et des sièges réservés aux femmes, la composition provisoire de l’Assemblée nationale issue des législatives de 2026 est la suivante :

Union progressiste le Renouveau (UPR) : 60 sièges 44 sièges ordinaires 16 sièges réservés aux femmes

: Bloc républicain (BR) : 49 sièges 41 sièges ordinaires 8 sièges réservés aux femmes

:

Conformément à la procédure en vigueur, la décision portant publication des résultats provisoires de l’élection législative du 11 janvier 2026 est transmise à la Cour constitutionnelle pour examen, puis publiée et communiquée partout où besoin sera.

Notons que cette répartition consacre une Assemblée nationale composée exclusivement de deux formations politiques, à l’issue d’un scrutin marqué par l’application stricte des seuils d’éligibilité prévus par le Code électoral.