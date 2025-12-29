Accueil En Brève En 2025, Médiamétrie : CNews première chaîne d’info en parts d’audience

En 2025, Médiamétrie : CNews première chaîne d’info en parts d’audience

CNews, chaîne d’information liée au milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré, s’est classée première chaîne d’information de France en 2025 avec 3,4 % de parts d’audience, selon des chiffres de l’institut Médiamétrie publiés lundi 29 décembre. C’est la première fois que la chaîne devance seule BFMTV (2,8 %) sur une année complète ; en 2024, les deux chaînes étaient à égalité à 2,9 %. BFMTV, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, atteint toutefois un plus grand nombre de téléspectateurs (par exemple 45 millions en décembre contre 39 millions pour CNews), mais CNews bénéficie d’une durée d’écoute plus longue, ce qui explique sa part d’audience supérieure. Régulièrement accusée par des personnalités politiques de gauche de promouvoir des idées d’extrême droite, la chaîne conteste ces allégations. Propriété du groupe Canal+, CNews se classe par ailleurs sixième chaîne nationale pour 2025.