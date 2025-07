Angelique Kidjo: 1ère étoile africaine sur le Hollywood Walk of Fame

- Publicité-

Angélique Kidjo, la légendaire chanteuse béninoise et multi‑récompensée (5 Grammy Awards), entre dans l’histoire. Elle devient la première artiste africaine à obtenir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame.

L’annonce officielle de la sélection pour la Walk of Fame Class of 2026 a été faite lors d’une conférence organisée par la Hollywood Chamber of Commerce à Ovation Hollywood, à Los Angeles. Cette cérémonie a eu lieu le 2 juillet 2025 alors que le conseil d’administration avait initialement validé les nominations le 25 juin dernier.

Ainsi, Angélique Kidjo figurera parmi les 35 personnalités choisies dans la catégorie Recordings, au même titre que des artistes internationaux tels que Miley Cyrus, Bone Thugs‑N‑Harmony, ou encore Rami Malek.

Originaire de Ouidah (Bénin), Angélique Kidjo s’est imposée globalement grâce à un style unique mêlant musiques traditionnelles africaines, jazz, funk, pop et afrobeats. Outre ses Grammy Awards, elle est connue pour ses collaborations avec des pointures comme Carlos Santana, Peter Gabriel, John Legend, Bono ou encore Alicia Keys.

Engagée en faveur des droits humains et de l’éducation, Angélique est ambassadrice de l’UNICEF depuis 2002 et fondatrice de la Fondation Batonga, qui finance la scolarisation de jeunes filles en Afrique. Cet honneur à Hollywood vient récompenser ses décennies de présence culturelle, son rayonnement mondial et son engagement social.

- Publicité-

La date précise de la cérémonie de dévoilement de l’étoile n’a pas encore été fixée, mais la célébration promet d’être un moment historique pour la culture africaine dans l’industrie internationale du divertissement