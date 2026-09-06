Premier League : Arsenal renverse Chelsea et rejoint Manchester City en tête

Arsenal a renversé Chelsea (2-1) dimanche à l’Emirates Stadium grâce à des buts de Kai Havertz et Martin Ødegaard, après avoir été mené dès la 2e minute. Une troisième victoire de rang qui permet aux Gunners de rejoindre Manchester City en tête de la Premier League.

Arsenal a renversé Chelsea (2-1) dimanche 6 septembre 2026 à l’Emirates Stadium, en marquant deux fois après avoir été mené dès la 2e minute. Ce succès permet aux champions en titre de signer une troisième victoire en trois journées et de rejoindre Manchester City en tête de la Premier League, avec neuf points chacun.

Chelsea avait pourtant ouvert le score dès la 2e minute par Morgan Rogers, auteur d’une reprise de volée sur un ballon repoussé à l’entrée de la surface.

Arsenal a répondu à la 25e minute par Kai Havertz, ancien joueur de Chelsea, avant de prendre l’avantage à la 50e minute par son capitaine Martin Ødegaard, à la conclusion d’un mouvement construit par Christos Tzolis.

En seconde période, Chelsea a poussé pour revenir au score, buttant notamment sur le poteau par l’intermédiaire de Pedro Neto en première période, puis sur le gardien d’Arsenal David Raya en fin de rencontre. Les Gunners ont tenu jusqu’au coup de sifflet final pour conserver leur avantage.

Troisième succès de rang pour les champions

Avec ce résultat, Arsenal signe une troisième victoire en trois journées et compte désormais neuf points, comme Manchester City, en tête du championnat d’Angleterre. Il s’agit du premier but encaissé de la saison par les Gunners.

Côté Chelsea, l’entraîneur Xabi Alonso, arrivé sur le banc londonien en juillet 2026, a procédé à des changements en seconde période pour tenter de renverser la rencontre, sans parvenir à trouver la faille face à une défense d’Arsenal solide jusqu’au bout.