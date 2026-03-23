Elon Musk confronté au blocage de Starlink par un pays africain

Les autorités namibiennes ont refusé à Starlink, le service de connectivité par satellite créé par Elon Musk, l’autorisation d’exercer sur le territoire, lui opposant le rejet d’une licence de télécommunications ainsi que l’accès au spectre radioélectrique.

L’Autorité de régulation des communications de Namibie (CRAN) a rendu publique cette décision dans un avis officiel daté du lundi 23 mars.

L’avis ne donnait pas de motifs détaillés au refus mais indiquait que la CRAN pouvait revenir sur sa décision, soit d’office, soit en réponse à une requête déposée par une partie lésée, dans un délai de 90 jours.

En novembre 2024, la CRAN avait déjà prononcé une injonction de cessation d’activité contre Starlink, l’accusant d’opérer sans autorisation. L’organisme avait par ailleurs mis en garde les consommateurs contre l’achat d’équipements Starlink et procédé à la saisie de terminaux jugés illégaux.

Déploiement et obstacles rencontrés en Afrique

Exploité par SpaceX, Starlink a commencé son déploiement sur le continent africain en janvier 2023 au Nigéria. En octobre 2023, le service était déclaré actif dans sept pays, citant le Nigéria, le Kenya, le Mozambique, le Rwanda, le Malawi et la Zambie, et il s’est depuis étendu à au moins 25 pays.

Malgré cette progression, Starlink a rencontré d’importantes barrières réglementaires et la résistance d’opérateurs publics de télécommunications dans plusieurs États, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Cameroun.

Elon Musk a évoqué la réglementation sud-africaine relative à la propriété dans le secteur des télécommunications comme un frein au lancement de Starlink dans ce pays, affirmant que l’entreprise n’a pas obtenu de licence de fournisseur d’accès à Internet parce qu’il « n’est pas noir ».

Starlink est disponible dans plus de 150 pays, territoires et autres marchés à travers le monde et propose des débits pouvant atteindre plus de 400 Mbps dans la plupart des régions.