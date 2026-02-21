Ellen Pompeo assume être accro à des substances psychoactives : « Mes 3 préférées, sont… »

Eric Dane, connu comme le « Dr Glamour » de la série Grey’s Anatomy, est décédé jeudi 19 février 2026 à l’âge de 53 ans, ont annoncé ses proches dans un communiqué relayé par le magazine People. Selon la famille, il est mort « des suites d’un courageux combat contre la SLA » et a passé ses derniers instants entouré d’amis proches, de son épouse et de ses deux filles, Billie et Georgia.

Dans le message transmis à la presse, les proches d’Eric Dane soulignent son engagement personnel durant sa maladie : il s’est impliqué avec passion dans la sensibilisation et le soutien à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA). La famille a demandé que soit respectée la vie privée de l’acteur en cette période et a exprimé la reconnaissance d’Eric envers ses fans pour l’amour et le soutien témoigné au fil des années.

La SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurologique dégénérative qui affecte principalement les neurones moteurs et conduit à une perte progressive des fonctions musculaires. Au fil des dernières années, plusieurs personnalités touchées par cette pathologie ont intensifié les campagnes de sensibilisation et les démarches de collecte de fonds pour la recherche, démarche à laquelle, d’après le communiqué, Eric Dane s’est associé pendant son combat.

Comme Eric Dane, Ellen Pompeo a marqué Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo, qui a incarné Meredith pendant près de vingt ans dans Grey’s Anatomy, figure également parmi les visages emblématiques de la série médicale. Très attachée à son personnage pendant de longues saisons, elle a tourné la page de Grey’s Anatomy et diversifie depuis ses projets professionnels.

Ces dernières années, Pompeo a été associée à plusieurs faits d’actualité : une interpellation à l’aéroport liée à la découverte d’un sachet en sa possession a fait l’objet de comptes rendus médiatiques, et elle est récemment apparue à l’affiche d’une nouvelle série, Good American Family, disponible sur la plateforme Disney+.

À 56 ans, Ellen Pompeo a également partagé sur les réseaux sociaux des éléments de son quotidien et de ses routines bien-être. En mars 2021, elle a posté un déballage d’un produit signé Martha Stewart et a évoqué son usage du CBD pour lutter contre les douleurs, les angoisses et les inflammations. Elle a précisé qu’il existe diverses formes de CBD — bonbons, huiles, gels — et a cité ses trois goûts préférés : citron, orange sanguine et framboise noire.

Dans le même message, l’actrice a proposé à ses abonnés un code promotionnel pour ces produits présentés comme « 100 % naturels », précisant que cela l’aidait notamment à mieux dormir. Ce post avait suscité des réactions de la part de sa communauté en ligne.