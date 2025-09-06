PAR PAYS
Éliminatoires Mondial 2026: le Maroc, premier qualifié africain

Football
Les Lions de l'Atlas du Maroc@Megasports
Le Maroc est devenu ce vendredi le premier pays du continent à valider son billet pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont assuré leur qualification en écrasant le Niger 5-0, à l’occasion de la 7ᵉ journée des éliminatoires.

Réduits à dix dès la 26ᵉ minute après l’expulsion d’Abdoul-Latif Goumey, les Nigériens ont rapidement subi la loi des Marocains. Ismael Saibari a ouvert le score trois minutes plus tard, avant de signer un doublé juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane et Azzedine Ounahi ont alourdi la marque.

Ce succès, combiné au nul (1-1) entre la Tanzanie et le Congo, permet aux Marocains de s’assurer la première place du groupe E, à deux journées de la fin.

Demi-finalistes historiques au Qatar en 2022, les hommes de Walid Regragui confirment leur statut de locomotive du football africain. Pour rappel, le continent dispose de neuf places directes pour l’édition 2026, auxquelles s’ajoutera une possibilité via les barrages intercontinentaux.

