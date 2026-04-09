Le latéral marocain Hamza El Moussaoui suspendu deux ans par la CAF

Une sanction disciplinaire d’envergure secoue de nouveau le football africain. Selon le site Winwin, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, lors d’une réunion interne tenue mercredi dernier, d’infliger une suspension de deux ans au latéral marocain Hamza El Moussaoui. Cette mesure intervient dans le cadre d’un litige portant sur sa présence sur la pelouse lors des quarts de finale de la compétition continentale et place son club dans une situation administrative délicate.

Le différend trouve son origine dans les confrontations à élimination directe opposant l’équipe marocaine au club soudanais d’Al-Hilal d’Omdurman. Les dirigeants soudanais contestent formellement l’alignement d’El Moussaoui lors des deux matches, estimant qu’il n’aurait pas dû être autorisé à jouer au motif qu’une sanction d’un mois le frappait auparavant et que cette suspension n’aurait pas été levée légitimement.

Estimant que la présence du joueur constitue une irrégularité, Al-Hilal a saisi la CAF pour demander la nullité des résultats favorables au club marocain. Si la réclamation est retenue, les conséquences pourraient être lourdes pour ce dernier : on évoque tout autant des pénalités financières qu’une annulation rétroactive des matches, voire une disqualification.

Sanctions individuelles et répercussions collectives

La mise à l’écart de deux ans prononcée contre El Moussaoui ne correspond, pour l’heure, qu’à la partie visible du dossier. Les autorités continentales doivent encore préciser si des mesures supplémentaires seront prises à l’encontre du club concerné, ce qui pourrait modifier le classement final de la compétition et redistribuer certains fruits sportifs.

Juridiquement, l’affaire illustre la complexité des contrôles disciplinaires dans les tournois interclubs africains : ordre des décisions, calendrier des suspensions et conditions de levée des sanctions sont autant d’éléments susceptibles de nourrir des contentieux prolongés. Le club marocain se retrouve ainsi exposé tant sur le plan sportif qu’administratif, en attendant l’annonce officielle de la CAF qui doit clarifier l’étendue précise des sanctions collectives éventuelles.