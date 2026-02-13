Élim Mondial féminin U20 : le Bénin surclasse l’Égypte et accède au dernier tour

Le Bénin poursuit son parcours avec éclat dans les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Déjà victorieuses à l’aller (1-0), les Amazones juniors ont confirmé leur supériorité ce vendredi 13 février 2026 en infligeant un sévère 4-0 à l’Égypte lors du match retour du troisième tour qualificatif pour le Mondial U20 prévu en Pologne.

La rencontre, disputée au stade de Kégué, a connu un démarrage inhabituel. Le coup d’envoi a été retardé de plus d’une heure à la suite d’une attaque d’abeilles, provoquant une interruption imprévue avant même le début des hostilités. Une fois l’incident maîtrisé, les deux équipes ont pu se concentrer sur l’enjeu sportif.

Sur le terrain, les Béninoises ont rapidement imposé leur rythme, affichant maîtrise technique et discipline tactique. Longtemps tenues en échec par une défense égyptienne regroupée, elles ont trouvé la faille dans le temps additionnel de la première période. À la 45e+3, Yasminath Djibril a débloqué la situation d’un corner direct, offrant un avantage psychologique déterminant juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, le Bénin a accentué la pression. Plus incisives et entreprenantes, les joueuses locales ont rapidement creusé l’écart. À la 51e minute, Romaine Gandonou a inscrit le deuxième but, lançant une seconde période à sens unique. L’attaquante béninoise s’est ensuite illustrée avec brio, signant un doublé à la 61e minute avant de compléter son triplé à la 79e. Une performance individuelle remarquable qui a scellé le sort de la rencontre.

Malgré quelques velléités offensives égyptiennes, la défense béninoise est restée solide et concentrée jusqu’au coup de sifflet final. Le score de 4-0 reflète la domination nette des Amazones U20, tant sur le plan technique que physique.

Grâce à cette double victoire (5-0 sur l’ensemble des deux matches), le Bénin valide son billet pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. La prochaine étape, prévue en mai, s’annonce décisive : les Amazones affronteront le vainqueur de la confrontation entre la Côte d’Ivoire et la RDC, avec en ligne de mire une qualification historique pour la phase finale mondiale.