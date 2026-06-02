Nigeria : le rêve d’un candidat unique de l’opposition contre Bola Tinubu s’éloigne déjà

Un mois après la Déclaration d’Ibadan, l’opposition nigériane peine déjà à maintenir son projet de candidat unique pour la présidentielle de 2027. Les départs de Peter Obi et Rabiu Kwankwaso vers le Nigeria Democratic Congress fragilisent la coalition anti-Tinubu et ravivent les divisions qui avaient déjà profité à l’APC lors du scrutin de 2023.

La Déclaration d’Ibadan, adoptée le 25 avril 2026 lors d’un sommet de l’opposition réunie dans la capitale de l’État d’Oyo, prévoyait explicitement que les partis participants « oeuvreront à présenter un seul candidat présidentiel pour les élections de 2027, convenu et soutenu par tous les partis d’opposition participants ». Moins d’une semaine après ce sommet, Peter Obi et Rabiu Kwankwaso quittaient l’ADC – la plateforme censée incarner cette unité – pour rejoindre le Nigeria Democratic Congress (NDC), un parti enregistré en février 2026. Un mois après la déclaration, le projet de candidat unique est, selon l’analyste Cheta Nwanze du cabinet SBM Intelligence, « sous assistance respiratoire ».

Le porte-parole de l’ADC, Bolaji Abdullahi, a reconnu la situation publiquement : « Dans les circonstances actuelles, la Déclaration d’Ibadan, qui préconisait un seul candidat présidentiel parmi les partis participants, devra être réexaminée. » Cette formulation officielle traduit l’ampleur du recul par rapport au communiqué du 25 avril, signé par les présidents de plusieurs partis d’opposition, dont la faction du PDP dirigée par Saminu Turaki et la direction de l’ADC conduite par David Mark.

Le départ d’Obi a été motivé, selon une déclaration qu’il a transmise à Reuters, par « les procès interminables, les batailles internes, la suspicion et les divisions » au sein de l’ADC. Kwankwaso, dont la base politique nordiste est concentrée dans l’État de Kano, a suivi. Leur migration vers le NDC reconstruit autour d’eux un binôme Obi-Kwankwaso qui avait failli se former dès 2023, sans jamais s’être matérialisé.

Les failles structurelles qui ont fait éclater la coalition

L’effondrement n’est pas un accident de parcours – il est le résultat de trois fractures que le sommet d’Ibadan n’avait pas résolues, seulement recouvertes.

La première concerne le zonage présidentiel. La question de savoir si le candidat unique devait venir du Nord ou du Sud a rapidement ressurgi après le sommet. Atiku Abubakar, nordiste, revendique une candidature de l’ADC ou du PDP. Obi, Igbo du sud-est, entend se présenter sur sa propre dynamique. Kwankwaso, nordiste de Kano, aurait pu faire office de troisième voie ou de colistier. Aucun des trois n’a accepté de céder.

La seconde fracture porte sur le contrôle institutionnel de l’ADC. Des litiges internes sur la légitimité de la direction ont conduit à une décision de la Cour suprême qui, selon Allafrica, « a restauré la légitimité de la direction de David Mark tout en renvoyant les litiges substantiels devant la Haute Cour fédérale ». Ce seul renvoi judiciaire a suffi à entretenir l’incertitude sur la structure même du parti censé servir de véhicule à la coalition. Le procureur général de la fédération avait de son côté tenté de faire désenregistrer l’ADC, selon la même source.

La troisième est une question de confiance entre formations dont les histoires politiques sont contradictoires. L’ADC, le PDP et leurs alliés portent chacun des séquelles de défaites, de trahisons internes et de procès qui rendent toute délibération collective difficile à stabiliser.

Un PDP divisé et un NDC sans antécédent

La coalition reste fragmentée sur plusieurs axes. La faction du PDP représentée à Ibadan par Saminu Turaki ne représente pas l’ensemble du parti. Une autre faction, proche de l’ancien gouverneur Nyesom Wike – désormais ministre dans le gouvernement Tinubu – a organisé sa propre primaire et désigné Sandy Onor comme candidat présidentiel.

Le NDC, de son côté, est un parti enregistré en février 2026 – sans antécédent électoral, sans structure dans les trente-six États, et dont la visibilité nationale dépend entièrement de la notoriété d’Obi et de Kwankwaso. Sa viabilité comme machine électorale à l’échelle nationale reste à démontrer avant les primaires de l’été 2026.

Il reste onze mois avant le scrutin présidentiel du 16 janvier 2027. L’APC de Tinubu, qui avait bénéficié en 2023 précisément de la division à trois têtes de l’opposition, est en position confortable pour capitaliser sur une recomposition qui reproduit exactement le même scénario.