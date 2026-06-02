Romuald Wadagni accueilli par Ibrahim Traoré pour une séance de travail à Ouagadougou

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé ce mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso. À sa descente d’avion à l’aéroport international de Ouagadougou, le chef de l’État béninois a été accueilli par le président du Faso, Ibrahim Traoré. La cérémonie officielle a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, suivie des honneurs militaires.

Le président béninois Romuald Wadagni est arrivé mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou pour une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso, quelques heures après avoir signé à Niamey un communiqué conjoint avec le général Abdourahamane Tiani prévoyant la création d’un comité d’experts pour préparer la réouverture de la frontière Bénin-Niger. À sa descente d’avion à l’aéroport international de Ouagadougou, le président burkinabè Ibrahim Traoré l’attendait en personne sur le tarmac. Les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés, suivis des honneurs militaires. Un entretien en tête-à-tête s’est tenu dans le salon d’honneur de l’aéroport, avant que les deux chefs d’État ne se rendent au palais présidentiel de Koulouba pour une séance de travail élargie, selon la Direction de la communication de la Présidence du Faso.

La visite à Ouagadougou constitue la troisième étape d’une tournée sous-régionale accélérée : Abuja lundi 1er juin, Niamey le matin du 2 juin, Ouagadougou dans l’après-midi du même jour. La cadence – trois capitales en deux jours – illustre la priorité que Wadagni a choisie d’afficher en tout début de mandat sur la diplomatie de voisinage.

Un agenda sécuritaire et une relation à reconstruire

Les relations entre le Bénin et le Burkina Faso avaient été affectées, depuis le coup d’État du capitaine Traoré en octobre 2022, par des accusations répétées de Ouagadougou selon lesquelles le territoire béninois servirait de base arrière à des groupes armés déstabilisant le nord burkinabè. Ces accusations n’avaient jamais été étayées par des preuves rendues publiques et avaient été démenties par Cotonou. Elles avaient néanmoins contribué à une atmosphère de méfiance entre les deux administrations.

Le nord du Bénin – provinces de l’Atacora et de l’Alibori – subit de son côté depuis 2020 des incursions de groupes jihadistes qui opèrent depuis le Burkina Faso et le Niger. La coopération sécuritaire transfrontalière, sans laquelle aucune stratégie de protection des populations du nord béninois ne peut être efficace, nécessite un dialogue direct entre les forces armées des deux pays. La visite de Wadagni à Ouagadougou ouvre formellement ce canal.