15 jours pour lever les obstacles entre Cotonou et Niamey : ce qu’il faut retenir de la visite de Wadagni au Niger

Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani ont franchi un premier pas vers la normalisation entre le Bénin et le Niger. À l’issue de leur rencontre à Niamey, les deux dirigeants ont annoncé la création d’un comité d’experts chargé de préparer, sous quinze jours, les conditions d’une possible réouverture de la frontière commune, fermée depuis août 2023.

Les présidents béninois Romuald Wadagni et nigérien Abdourahamane Tiani ont adopté mardi 2 juin 2026 un communiqué conjoint à l’issue d’un tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations. Le résultat le plus concret de la rencontre est la mise en place d’un comité d’experts chargé de « recenser et lever les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger ». Ce comité dispose d’un délai de quinze jours pour remettre son rapport aux deux chefs d’État.

C’est la première visite officielle d’un président béninois à Niamey depuis le coup d’État du 26 juillet 2023. La frontière terrestre entre les deux pays est fermée depuis août 2023. Le communiqué officiel indique que les deux présidents « ont exprimé leur engagement à oeuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération », et ont réaffirmé leur volonté commune de « dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples ». Le texte mentionne également que Tiani a accepté l’invitation de Wadagni à effectuer une visite officielle au Bénin, « la date devant être fixée par voie diplomatique ».

Les échanges ont couvert le terrorisme, la sécurité transfrontalière, la coopération politique, économique, scientifique et culturelle, et la relance de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise. Sur le volet sécuritaire, les deux présidents ont « réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région ».

Ce que le communiqué dit et ne dit pas

Le comité d’experts à 15 jours est l’élément central. Sa création officialise une procédure de négociation sur la frontière – elle ne constitue pas une décision de réouverture. La réouverture effective reste conditionnée aux conclusions du comité et aux décisions que les deux chefs d’État prendront à leur lecture. Le délai de 15 jours est court pour un dossier chargé de trois ans de contentieux – il impose une cadence qui peut autant accélérer une décision que cristalliser un désaccord.

Le communiqué ne mentionne pas explicitement le pipeline Niger-Bénin, les forces spéciales françaises stationnées au Bénin, ni le contentieux judiciaire des ressortissants nigériens condamnés par la CRIET. Ces absences ne signifient pas que ces sujets n’ont pas été abordés en séance – elles signifient qu’ils n’ont pas donné lieu à un engagement public. La formule « lever tous les obstacles » est suffisamment large pour les inclure sans les nommer.

Wadagni avait été accueilli à l’aéroport de Niamey par Tiani en personne, dans un protocole que des observateurs présents ont décrit comme solennel, avec pavoisement des avenues aux couleurs des deux drapeaux. La rencontre s’est déroulée dans un « climat de grande cordialité », selon le communiqué conjoint. Tiani a remercié Wadagni pour sa visite ; Wadagni a remercié Tiani pour l’accueil réservé à lui et à sa délégation.

Le communiqué a été adopté le jour même de la visite. Il est intitulé communiqué conjoint et signé au nom des deux chefs d’État. Il constitue le premier document officiel conjoint entre les deux pays depuis la rupture de 2023.