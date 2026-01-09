Elections du 11 janvier 2026 : des mesures de sécurité annoncées sur toute l’étendue du territoire

À deux jours du double scrutin législatif et communal prévu le dimanche 11 janvier 2026, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé plusieurs mesures visant à garantir le bon déroulement des élections et la préservation de l’ordre public.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 9 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a porté à la connaissance de la population les dispositions pratiques retenues pour encadrer les élections législatives et communales du dimanche 11 janvier.

Selon le communiqué, les marchés seront fermés et toute manifestation publique est suspendue le jour du scrutin, de 6 heures à 20 heures, sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure vise à limiter les regroupements et à faciliter la circulation des électeurs ainsi que le travail des forces de sécurité.

Les débits de boissons sont également concernés par ces restrictions. Les bars et établissements assimilés resteront fermés le dimanche 11 janvier, de 6 heures à 20 heures.

Par ailleurs, les frontières terrestres du Bénin seront temporairement fermées du dimanche 11 janvier à 00 heure jusqu’au lundi 12 janvier à 6 heures du matin, afin de renforcer la sécurité pendant la période électorale.

Le ministre de l’Intérieur invite les citoyens au respect strict de ces mesures, prises dans l’intérêt de la paix et du bon déroulement du scrutin.