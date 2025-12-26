Élections 2026 au Bénin : l’ODEM sonne l’alarme et interpelle les journalistes

À la veille de la célébration de Noël et à quelques jours de l’ouverture officielle des campagnes électorales, l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) a convié, le 24 décembre 2025, les professionnels des médias à une conférence de presse consacrée à un enjeu central qu’est le code de conduite du journaliste dans le contexte des élections générales de 2026.

Devant les journalistes, l’observatoire a rappelé le caractère inédit du rendez-vous électoral à venir. Pour la première fois dans l’histoire démocratique du Bénin, trois élections se dérouleront au cours d’une même année, plaçant la presse face à une responsabilité historique majeure. Une responsabilité d’autant plus lourde que le contexte politique et institutionnel est marqué par des tensions, des suspicions et des tentatives de remise en cause du processus démocratique.

Selon l’Observatoire, cette situation exige des médias un professionnalisme irréprochable, fondé sur le strict respect de la déontologie et de l’éthique. « La presse béninoise est convoquée par l’histoire », a souligné l’ODEM, dénonçant une époque caractérisée par une crise morale, un appauvrissement du débat public et une montée inquiétante de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux.

L’Observatoire s’est également alarmé des difficultés croissantes rencontrées par les journalistes dans la collecte de l’information à savoir réticence des sources, refus d’interviews, climat de peur et d’angoisse généralisée. Autant de facteurs qui fragilisent la production d’une information crédible, vérifiée et équilibrée. « Aucune nation ne peut avancer si les médias végètent dans l’apathie, l’incompétence et la misère », a martelé l’ODEM.

Tout en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics dans la garantie d’un environnement sécurisé pour l’exercice du journalisme, l’Observatoire a insisté sur les devoirs des professionnels des médias eux-mêmes. Le journaliste, a-t-il rappelé, ne vit ni de chantage ni d’escroquerie, et ne saurait être l’instrument d’un parti politique, d’un pouvoir ou d’un groupe d’intérêts économiques.

L’ODEM a, à cet effet, pointé plusieurs dérives observées dans la presse béninoise : titres identiques reproduisant les mêmes fautes, publications injurieuses ou calomnieuses, absence d’investigation au profit de la simple reproduction de communiqués officiels. Des pratiques clairement contraires au Code de déontologie et d’éthique des médias (CDEM), qui impose la vérification des faits, l’exactitude de l’information et le respect de la responsabilité sociale du journaliste.

Eveilleur de conscience

Regrettant l’effacement progressif de la grande tradition journalistique béninoise incarnée par des figures emblématiques du passé, l’Observatoire a appelé les professionnels à renouer avec l’exigence, le courage et la dignité qui fondent la noblesse du métier. La presse, a-t-il insisté, doit rester un éveilleur de conscience, refuser toute manipulation et ne jamais servir de relais à la haine, à la violence ou à la vengeance.

Une attention particulière a été portée à la presse en ligne, dont la responsabilité est accrue par la viralité de l’information numérique. L’ODEM a rappelé que la rapidité ne saurait primer sur la véracité, et que toute information erronée doit faire l’objet d’un rectificatif immédiat, transparent et visible.

Pour l’Observatoire, les élections générales de 2026 constituent un test décisif pour le journalisme de qualité au Bénin. Un test que la presse devra réussir en donnant la parole aux populations marginalisées, en défendant les droits des minorités et en incarnant les valeurs de fraternité, de justice et de travail inscrites dans la devise nationale.