BEPC 2026 au Bénin : Romuald Wadagni appelle les candidats à croire en leurs capacités

À la veille du démarrage des épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle, le président Romuald Wadagni a adressé un message d’encouragement aux candidats de la session de juin 2026. Le chef de l’État les invite à aborder cette étape décisive de leur parcours scolaire avec confiance, sérénité et détermination.

Les candidats au Brevet d’études du premier cycle entament, lundi 8 juin 2026, les épreuves écrites sur toute l’étendue du territoire national. À quelques heures de ce rendez-vous important, le président Romuald Wadagni a tenu à leur adresser un message de soutien et de motivation, dans une publication faite dimanche sur sa page Facebook.

« Le moment est venu de transformer vos efforts en réussite. Abordez chaque épreuve avec confiance, sérénité et détermination. Croyez en votre travail, croyez en vos capacités », a déclaré le chef de l’État, s’adressant directement aux candidats appelés à composer durant trois jours.

À travers cette déclaration, Romuald Wadagni a voulu rappeler aux apprenants que l’examen constitue l’aboutissement d’une année de préparation, d’efforts et de sacrifices. Pour le président de la République, l’essentiel est désormais d’aborder les épreuves sans peur, avec la conviction que le travail accompli peut conduire à la réussite.

Le BEPC marque une étape importante dans le parcours scolaire des élèves de troisième. Il ouvre la voie au second cycle de l’enseignement secondaire et représente, pour de nombreux candidats, un moment de forte pression, partagé entre attentes familiales, ambitions personnelles et exigences académiques.

Dans son message, Romuald Wadagni a donc insisté sur la nécessité de garder confiance. Il a invité les candidats à croire non seulement en leur préparation, mais aussi en leurs capacités personnelles. Une manière de les encourager à dépasser le stress lié à l’examen et à rester concentrés sur les différentes épreuves.

Plus de 130 000 candidats attendus

Pour la session de juin 2026, 130 253 candidats sont attendus dans 224 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire national. Cet effectif comprend 64 317 filles, soit 49,38 % des candidats, et 65 936 garçons, soit 50,62 %.

Les épreuves écrites de la session normale se déroulent du lundi 8 au mercredi 10 juin 2026. Elles concernent notamment la communication écrite et la lecture, l’histoire-géographie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, l’anglais ainsi que la physique, chimie et technologie, selon l’organisation habituelle de cet examen.

Au-delà des élèves, le président Romuald Wadagni a également adressé ses encouragements aux enseignants et aux parents d’élèves. Il a salué l’engagement des premiers dans la formation quotidienne des apprenants, ainsi que les efforts consentis par les familles pour accompagner les candidats tout au long de l’année scolaire.

« J’adresse également mes encouragements aux enseignants pour leur engagement quotidien, ainsi qu’aux parents pour leur accompagnement et leurs sacrifices », a-t-il souligné.

Enseignants et parents également salués

Le message présidentiel intervient dans un contexte où les examens nationaux mobilisent chaque année l’ensemble de la communauté éducative. Avant l’entrée en salle des candidats, les établissements, les encadreurs, les surveillants et les services compétents sont appelés à assurer le bon déroulement des compositions dans les différents centres du pays.

Pour les candidats, cette session représente une épreuve académique, mais aussi un test de discipline, de concentration et de persévérance. C’est dans ce sens que Romuald Wadagni a conclu son message par une invitation à cultiver l’ambition et le goût de l’effort.

« L’avenir appartient à celles et ceux qui osent croire en leurs rêves et travailler pour les réaliser », a affirmé le chef de l’État, tout en formulant ses vœux de réussite à l’endroit de l’ensemble des candidats au BEPC 2026.