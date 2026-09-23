Missile nord-coréen : Pyongyang affiche 908 km, Séoul en mesure 600

La Corée du Nord présente son nouveau Hwasong-11Ma comme une avancée majeure. Mais les données montrées par Pyongyang dépassent nettement les distances relevées par l’armée sud-coréenne.

La Corée du Nord affirme avoir testé avec succès un nouveau système d’armes dimanche 20 septembre sous la supervision de Kim Jong-un. Les images officielles affichent une trajectoire de 908,2 kilomètres pour un Hwasong-11Ma, alors que l’armée sud-coréenne a mesuré deux tirs de courte portée à environ 450 et 600 kilomètres.

Les photographies diffusées par l’agence officielle KCNA montrent un projectile doté d’un véhicule planant, une configuration déjà présentée par Pyongyang comme hypersonique. Ce type de charge peut manœuvrer en vol et compliquer l’interception, mais les capacités exactes du système nord-coréen n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

Le premier missile a été lancé depuis la région de Wonsan et a parcouru près de 450 kilomètres, selon l’état-major interarmées sud-coréen. Le second, tiré environ trois heures plus tard, a dépassé 600 kilomètres. Le Japon a indiqué que les engins étaient tombés en mer, hors de sa zone économique exclusive.

Sur l’écran présenté à Kim Jong-un, les données nord-coréennes font aussi état d’une vitesse de 2 146 mètres par seconde et d’une altitude de 35,8 kilomètres. Séoul a averti que les performances revendiquées par Pyongyang ne pouvaient pas être tenues pour entièrement fiables, la portée affichée excédant nettement ses propres mesures.

Kim Jong-un, accompagné de sa fille Kim Ju-ae lors de l’essai, a salué une étape importante dans la préparation militaire du pays. Il a assuré que cette avancée infligerait aux adversaires une pression durable et un coup difficile à éviter, selon la KCNA.

Le test intervient alors que Washington et Séoul tentent de rouvrir un canal diplomatique. Donald Trump a récemment réduit certains exercices conjoints avec la Corée du Sud, tandis que Séoul propose d’alléger les sanctions si Pyongyang gèle son programme nucléaire. La Corée du Nord exige toutefois la fin de la politique américaine qu’elle qualifie d’hostile et rejette toute dénucléarisation imposée comme préalable aux discussions.

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, japonaise et américaine se sont réunis lundi à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Ils ont convenu de maintenir une coordination étroite sur la sécurité et la dénucléarisation de la péninsule coréenne.