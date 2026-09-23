Taylor Swift annonce « Patient Zero », son nouveau single attendu le 25 septembre

Taylor Swift sortira « Patient Zero » le 25 septembre 2026. La chanteuse propose trois éditions CD en précommande pendant une durée limitée.

Taylor Swift a annoncé mardi 22 septembre la sortie de « Patient Zero », son nouveau single attendu le 25 septembre 2026. La chanteuse a accompagné cette annonce d’une précommande limitée de trois éditions CD.

Dans sa publication Instagram, l’artiste de 36 ans explique avoir attendu avec impatience de révéler ce titre. Sa boutique officielle confirme une édition standard, une version acoustique et une version piano, chacune proposée avec une pochette recto verso.

Les éditions de collection sont disponibles jusqu’au 23 septembre à 13 h 59, heure de l’Est des États-Unis, dans la limite des stocks. Elles sont affichées à 3,99 dollars l’unité sur la boutique américaine de la chanteuse.

« Patient Zero » arrive après The Life of a Showgirl, l’album publié en octobre 2025. Taylor Swift a depuis poursuivi la promotion de ce disque avec plusieurs clips qu’elle a elle-même réalisés.

L’annonce intervient aussi quelques jours après son caméo surprise dans un sketch de New York, unité spéciale aux Emmy Awards. Le 27 septembre, elle doit recevoir le premier Artist Director Honors des MTV Video Music Awards pour son travail derrière la caméra.