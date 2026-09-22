Ghana : 16 suspects arrêtés, des églises utilisées pour imprimer de faux billets

La sécurité nationale ghanéenne affirme avoir démantelé quatre centres de fabrication de fausse monnaie. Seize suspects ont été arrêtés et des sites religieux auraient servi de couverture à certaines opérations.

La sécurité nationale ghanéenne affirme avoir démantelé quatre centres de fabrication de fausse monnaie après six opérations menées dans la région du Grand Accra et ses environs. Seize suspects ont été arrêtés. Selon les enquêteurs, certains réseaux utilisaient des églises et des bureaux d’organisations religieuses pour dissimuler leurs machines d’impression et stocker les billets.

Dans un communiqué publié mardi 22 septembre, le National Security Council Secretariat (NSCS) indique que les opérations ont été conduites entre le 12 juin et le 24 juillet après plusieurs mois de surveillance. Quatre machines d’impression, six véhicules et deux motos ont été saisis. Les suspects, Ghanéens et étrangers, ont été placés en détention et les dossiers transmis au parquet.

Les saisies comprennent 543 000 dollars, 196 600 cedis et 60 000 francs CFA présentés comme de faux billets prêts à être mis en circulation. Les agents ont également récupéré des coupons encore non transformés d’une valeur faciale annoncée de 5,29 millions de dollars, 19,55 millions de cedis et 623,55 millions de francs CFA. Cette distinction entre billets achevés et supports non encore imprimés est maintenue par les autorités.

L’un des volets les plus sensibles de l’enquête concerne Klagon. Après une opération menée à Lashibi, les services de sécurité disent avoir remonté la piste jusqu’au siège d’une structure religieuse où des bureaux administratifs et des logements auraient servi à la production et au stockage. Le révérend Emmanuel Boakye-Danquah est recherché dans ce dossier, selon le NSCS. Les accusations le concernant doivent encore être examinées par la justice.

Les enquêteurs décrivent des réseaux organisés autour de plusieurs fonctions : facilitateurs transfrontaliers, techniciens chargés de l’impression et coursiers utilisant notamment des motos pour livrer les faux billets. Lors d’une opération distincte, sept suspects, dont quatre étrangers, ont été interpellés avec 65 900 dollars en fausse monnaie, selon le communiqué.

Les poursuites sont désormais engagées devant la Haute Cour d’Accra. Le NSCS précise que les seize personnes arrêtées ont été placées sous mandat et que des procédures de confiscation visent les véhicules, les équipements d’impression et certains appareils saisis. Les recherches se poursuivent pour retrouver d’autres suspects identifiés au cours de l’enquête.